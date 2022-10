Clip Doubtful Slam: la reazione di France 3

Il canale televisivo francese ha voluto rivendicare la sua “adesione ai valori del rispetto umano”.







Ilundi passé, un candidato a créé le malaise sur le plateau de Slam, un’emissione di divertissement de France 3. Dans une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, un candidato doit trouver un mot à huit lettres avec pour in vitice « Animal We. La prima parola che venne in mente al candidato fu “straniero”.

In un primo momento scioccato, il conduttore Cyril Ferro ha chiamato Guillaume “So per chi hai votato alle elezioni presidenziali”. Quest’ultimo si rende conto dell’errore fatale che ha appena commesso e cerca di giustificarsi: “È l’unica parola che mi si addice…”. La sequenza si è conclusa con una risata di gruppo.

France 3 ha espresso il desiderio di rispondere alla sequenza contenuta in un comunicato stampa ricordando “il suo attaccamento ai valori del rispetto e dell’inclusione umana e la sua lotta per ogni forma di discriminazione”.

Nel programma del 3 ottobre uno dei candidati ha dato una risposta che potrebbe essere interpretata come una violazione del rispetto della dignità umana. Il candidato, rimasto incastrato nella meccanica del gioco, non ha capito che la sua risposta potesse essere interpretata in questo modo. France Télévisions indica la sua adesione ai valori del rispetto e dell’inclusione umana e la sua lotta contro ogni forma di discriminazione”, ha scritto il canale televisivo francese.