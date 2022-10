Dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, i netizen si sono riversati su un altro social network: Mastodon

In pratica, l’utilizzo è simile a quello di Twitter tranne per il fatto che i tweet qui sono sostituiti con “tromba“o qualche”tascaIn francese, una grande differenza con il suo concorrente, il social network è decentralizzato, non è gestito da un’azienda con un unico indirizzo Internet o su un unico server.

Piuttosto, è un insieme di server e reti di discussione che sono completamente indipendenti l’uno dall’altro ma possono intersecare. Poi si parla di sindacati di rete.

Non c’è un solo organo di governo in mastodonte, ognuno di loro”Istanza del server Mastodon“Ha la sua gestione e moderazione.

Inizialmente, ciò ha causato molti problemi, come l’apertura della rete al pubblico in quel momento.

Alcune autorità si sono concentrate su un argomento, mentre altre lo hanno vietato, concedendosi il diritto di cancellare gli account di determinati utenti.

Alla fine, sono stati i membri di Mastodon, in particolare i tecnici di rete e gli sviluppatori di app, a riportare un po’ di ordine sulla piattaforma. Quest’ultimo ha stabilito, tra l’altro, un codice di buon comportamento e di cattive pratiche. Quindi il social network è costruito dagli utenti, per gli utenti, con gentilezza.