‘Con un coltello nella gola’: riprende la produzione nello stabilimento automobilistico di Nedcar, che impiega più di 600 belgi | Economia

Lo sciopero spontaneo è iniziato mercoledì, dopo il fallimento delle trattative per un nuovo piano sociale. E i sindacati avevano già dato alla Vdl un ultimatum, chiedendo una busta da 240 milioni di euro. Nel frattempo, l’amministrazione ha annunciato di non essere pronta ad andare oltre il minimo legale di 120 milioni di euro, a cui aggiungerà 17 milioni di euro. Di fronte a questa situazione, FNV Metaal ha chiarito che non sostiene questa azione di protesta ma la comprende bene.