Ciclismo. Strada – Arnaud de Lis può saltare il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix

Dopo che mi ero già arreso Milano Sanremo, Arnaud de Lee Sarà all'inizio delle prossime due tracce, cioè Giro delle Fiandre Domenica e Parigi Roubaix Dopo una settimana? Nulla è meno certo stando alle recenti dichiarazioni del suo Direttore Generale Stefano Helotche potrebbe pensare di sbarazzarsi della persona che chiamiamo lui Toro de Lescheret Dopo un inizio di stagione complicato. “Parleremo del programma Arno. Continuare a correre tanto per correre non serve a niente. Discuteremo con lui e vedremo cosa è meglio per lui. Torneremo al suo programma di corse. “Non so ancora cosa vuole, ma ha bisogno di potersi schiarire le idee.”ha detto L Il giornale Leader francese di Il destino del lotto. Va detto che la recente prestazione del 22enne corridore non incoraggia l'ottimismo.

Stefan Huillot al microfono di Cyclism'Actu, fine 2023

Helot: “Non abbiamo ancora visto il vero Arnault quest'anno. Dobbiamo trovarlo e lo troveremo.”

Tuttavia, dopo la sua famosa caduta Lou Samin E abbandonarlo Parigi Nizza, Arnaud de Lee Sembra che sia partito bene con due convincenti giocatori tra i primi 5 in campo JB Deneen E il Braeden Coxegde Classico. Ma gli è mancatoMi3 Saxo classico Venerdì (51) e principalmente in calo Gund Wavelgem Domenica (90), mentre un nutrito gruppo di corridori ha potuto contendersi il podio. Un podio che deve ancora assaporare in 12 giorni di gara, un'anomalia per chi ha ottenuto quasi 10 successi in una stagione dal suo debutto nel 2022.

Per la prima volta in carriera, il belga sembra attraversare una crisi di risultati e di fiducia. Secondo lei un brutto momento sarebbe soprattutto mentale Stefano Helot. “La sua attenzione ai classici è scomparsa, il che è deludente. Non è facile per Arno e quando le cose non vanno bene perde fiducia. Gestiremo la cosa come una squadra. Quest'anno non abbiamo ancora visto il vero Arno. Dobbiamo trovarlo e lo troveremo“La decisione verrà presa sicuramente dopo”. Attraverso le Fiandre Mercoledì quello Questa è una bugia Deve essere buono essere allineato.