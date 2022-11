“La gente ci guardava, mi ha detto di uscire, sei proibito”

Kelly Marsh frequenta regolarmente Aldi nel villaggio di Buckshaw, nel Lancashire. Qui è dove fai i tuoi acquisti. Alla fine di ottobre, non ha fatto eccezione alla regola andando al negozio con le sue figlie Kourtney, 17 anni, e Bethany, 15. Tutto procede come al solito per la famiglia, che riempie il carrello di carta igienica, tè o persino decorazioni di Halloween. La mamma 35enne prende qualche bottiglia di birra e finalmente va alla cassa.

Lì, stupore: la cassiera si rifiuta di vendere la sua birra a meno che Kelly non presenti un documento di identità per confermare la sua età… e così fanno le sue due figlie. Ho detto: questi sono i miei figli, non hanno la carta d’identità. “Non vanno a fare shopping, vengono solo con me”, ha detto il 30enne a The Mirror. Ha spiegato che il dipendente ha messo in dubbio la relazione tra le tre persone. “Ho preso il mio telefono e ho mostrato le foto. Ha iniziato a fare delle scene nel negozio perché le persone ci stavano fissando”.