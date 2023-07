Chiusura del laboratorio presso il servizio sanitario LABO 2S Niger: un significativo miglioramento nella cura dei pazienti affetti da HIV e tubercolosi

Condividi sulle reti

Giovedì 6 luglio 2023, il Segretario generale ad interim del Ministero della sanità pubblica, della popolazione e degli affari sociali, Jldima Abdelkarim Soli, si è recato a Niamey per chiudere il progetto Laboratori al servizio della salute in Niger “LABO 2S”. Si tratta di un progetto innovativo lanciato e realizzato in Niger nelle regioni di Niamey e Dossous dall’ONG SOLTHIS in collaborazione con il Ministero della Salute Pubblica, la Fondazione Mérieux e le associazioni di pazienti RENIP+ e ANIMAG-TB. Il suo obiettivo principale è migliorare la qualità e l’integrazione dei servizi di laboratorio nel campo dell’HIV e della tubercolosi con l’adozione di un approccio globale alla continuità delle cure per un periodo di 3 anni.

Nell’ambito dell’attuazione di questo progetto, più di 200 operatori sanitari hanno beneficiato di un grande e continuo supporto, attraverso 11 sessioni di formazione, di cui 8 sessioni di studio e 3 in loco. Inoltre, sono stati organizzati 49 incontri del personale clinico, di cui 5 tra siti, più di 140 esercitazioni in loco per migliorare le competenze degli attori coinvolti e più di 6.000 persone affette da HIV e/o affette da tubercolosi sono state interessate dalle attività di mobilitazione della comunità . Si sono svolte sessioni di sensibilizzazione, cui hanno partecipato più di 850 persone, nonché eventi radiofonici comunitari e trasmissioni di messaggi chiave.

Il Segretario generale ad interim del Ministero della sanità pubblica ha evidenziato gli sforzi in corso per migliorare l’organizzazione dell’assistenza, in particolare attraverso la donazione di attrezzature, l’istituzione di una flotta telefonica e strumenti educativi, nonché l’utilizzo di strumenti informatici. Monitorare i pazienti sottoposti a terapia antiretrovirale. “Sforzi significativi sono stati compiuti anche per rafforzare le capacità del Laboratorio nazionale di riferimento per HIV e tubercolosi, caratterizzato dal potenziamento delle competenze del personale attraverso la formazione in loco e stage pratici in un laboratorio partner, il rafforzamento della piattaforma di carica virale, l’ottimizzazione della il circuito campione, lo sviluppo di procedure operative standard e l’iscrizione a un programma Valutazione esterna della qualità Conferma che questi notevoli risultati hanno avuto un impatto significativo sul miglioramento dei servizi sanitari nei siti beneficiari.

Jaldima Abdelkarim Soli ha sottolineato i significativi progressi rilevati, in particolare per quanto riguarda l’aumento dell’accesso alla carica virale e ai test diagnostici precoci per le persone che vivono con l’HIV ei bambini ad esso esposti; migliore gestione dei pazienti con fallimento del trattamento; screening più efficace per la tubercolosi nelle persone con HIV, grazie all’utilizzo del metodo Genexpert; Miglioramento del rilevamento della tubercolosi nei bambini malnutriti, aumento della qualità dell’assistenza per le persone che vivono con l’HIV e miglioramento della qualità nell’NRL per HIV/TBC. Questi risultati significativi hanno avuto un impatto positivo sul benessere della popolazione dei siti beneficiari, dove, tra gli altri, 4957 persone sieropositive hanno beneficiato della terapia antiretrovirale e 368 bambini di età inferiore ai 18 mesi con esposizione all’HIV hanno potuto beneficiare da. follow-up appropriato; 1034 bambini sotto i cinque anni sono stati curati per malnutrizione.

Il coordinatore del progetto LABO 2S, il dott. Robert Sawadogo, ha espresso la sua soddisfazione per l’implementazione di questo progetto. “Alla luce delle indicazioni che ci sono state date sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, siamo soddisfatti, ma ciò non significa che tutti i problemi siano stati necessariamente risolti. Il lavoro deve continuare, e gli attori hanno ancora bisogno di un supporto nel tempo per poter possibile mantenere i risultati.

Rabiou Dogo Abdoul-Razak