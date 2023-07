Cattive notizie per i frequentatori del festival: Ardentes annullato per maltempo, LaSemo riaperto, Baudet’stival evacuato (VIDEO)

Viste le previsioni dell’IRM (pioggia, grandine, vento forte) e dopo aver analizzato i rischi delle varie discipline, il Comitato di Coordinamento della Città di Liegi si è riunito presso la Questura di Liegi, nella tarda mattinata di domenica, e ha invitato tutti i frequentatori del festival non partecipare. Vai al sito di Ardentes. Oggi non aprirà. Un duro colpo per il festival di Liegi che, per quest’ultima giornata, prevedeva 65.000 persone per assistere ai concerti di Fresh, Central Cee, Booba e persino DJ Snake.

Di conseguenza, i campeggiatori sono invitati a lasciare il campeggio in pace. Viene organizzato un bus navetta per portare i camper alla stazione di Guillemins. I treni dei frequentatori del festival si fermeranno alla stazione di Guillemins, non ad Ans.

Un punto di raccolta per le persone che vengono a prendere i partecipanti al festival in auto è previsto a Vottem, rue verte Voie, nel parcheggio del negozio Aldi.

Inoltre, il mercato La Batte chiuderà alle 13:00, Village Gaulois non aprirà oggi e parchi e cimiteri rimarranno chiusi.

Ricordiamo che domenica sono previsti temporali violenti che potranno essere accompagnati localmente da accumuli da 20 a 40 litri per metro quadrato in un’ora, o anche di più localmente. Chicchi di grandine fino a 4 o 5 centimetri di diametro e forti raffiche di 90 km/h o più possono causare danni.

i biglietti

Attualmente, l’intero paese – ad eccezione delle Fiandre occidentali – è in codice giallo dalle 13:00 all’01:00 e le province di Lussemburgo, Liegi, Namur e Limburgo passano al codice arancione dalle 13:00 alle 19:00.

“A seconda dell’evolversi della situazione, non è escluso che altre province nelle prossime ore passino in arancione o che l’allerta venga estesa. Nell’ovest del Paese il rischio è minore, ma non si esclude qualche forte pioggia O, “ dice la risonanza magnetica.

L’organizzazione ha invitato i partecipanti al festival a rimanere nelle loro case, in attesa di una decisione delle autorità. Gli organizzatori hanno anche indicato nella domanda del festival che ci sarebbero “molto presto maggiori informazioni per i campeggiatori e i frequentatori del festival”.

“Questa decisione in circostanze estreme è straziante quanto la tua, ma la tua sicurezza è molto importante per noi.”Spiegano gli organizzatori in un comunicato stampa. “Vi terremo aggiornati sulle modalità dei biglietti il ​​prima possibile.

Il Brosella Festival riapre alle 18:00

Dopo le consultazioni con i servizi di sicurezza e le autorità municipali, il Festival Brosella, che si svolge nel Parco Osseghem a Bruxelles, riaprirà i battenti alle 18:00, secondo gli organizzatori. Inizialmente era prevista l’apertura alle 13:00, ma è stata ritardata a causa della minaccia di temporali. Tuttavia, il programma per bambini verrà annullato e 6 gruppi – invece di 8 – suoneranno sul palco principale.

“I temporali su Bruxelles hanno raggiunto il picco e siamo felici di annunciare che le porte del festival si apriranno alle 18:00”, si rallegra l’organizzazione.

LaSemo è stato lasciato libero per un po’ prima di riaprire

Gli organizzatori del LaSemo Festival non hanno voluto rischiare il primo pomeriggio a causa dei temporali previsti nella zona e hanno temporaneamente evacuato il sito.

” A causa dello sviluppo delle previsioni del maltempo per la giornata, la pianura di LaSemo è stata evacuata in modo precauzionale in modo che tutte le persone siano al sicuro. I frequentatori del festival sono invitati a rifugiarsi a casa o in luoghi che saranno designati per loro in loco: a Nautisport, alla caserma dei pompieri o al Saint-Augustin College. Si poteva leggere in particolare sulla pagina Facebook dell’evento.

Infine, è stata presa la decisione di riaprire le porte alle 15:00.

“La tempesta è passata e i pericoli sono stati scongiurati”, hanno affermato in un comunicato stampa, “le squadre stanno lavorando per riaprire e tutte le attrezzature sono operative”.

Pertanto, i frequentatori del festival sono invitati a raggiungere la pianura per godersi l’ultimo giorno dell’evento organizzato a Enghien.

Gli organizzatori assicurano comunque che la maggior parte dei concerti e degli spettacoli sarà preservata. Il nuovo programma e gli orari saranno pubblicati sui social network del festival.

Baudet’stival è stato evacuato

Gli organizzatori del Bodt Festival hanno deciso di lasciare il sito e chiuderlo fino alle 18:00.

Hanno anche specificato che le superstar del giorno, Matt Pokora, e Amir e Mentissa, se la caveranno bene dopo la riapertura prevista per le 18.