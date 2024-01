Chi è Saleh Al-Arouri, il secondo uomo di Hamas ucciso da un attacco missilistico?

Saleh Al-Arouri, il numero due di Hamas, è stato ucciso martedì sera in un raid attribuito a Israele. Il missile, che si ritiene sia stato lanciato da un aereo da caccia israeliano, secondo un funzionario della sicurezza libanese, ha preso di mira gli uffici del Movimento islamico nella capitale libanese Beirut. Lo stesso funzionario sostiene che sono stati lanciati sei razzi, quattro dei quali sono esplosi, e due dei quali hanno distrutto due piani prima di colpire direttamente la sala riunioni dei funzionari di Hamas.



Israele non ha rivendicato l'attacco, ma l'esercito libanese ha indicato che i resti dei razzi corrispondevano a quelli lanciati da Israele nel sud del Libano, secondo quanto riferito dall'agenzia France-Presse del funzionario della sicurezza. N. 2 in movimento per sei anni Originario del villaggio di Arora, in Cisgiordania, Al-Arouri è stato imprigionato per quasi 20 anni in Israele ed è stato rilasciato nel 2010 a condizione che andasse in esilio. Saleh Al-Arouri non mette piede in patria da più di 13 anni.

Si è sposato dopo essere uscito di prigione, dice sua madre, Aisha Al-Arouri, che lo ha incoraggiato ad accettare di andarsene piuttosto che rischiare di essere arrestato di nuovo. Dopo tre anni in Siria, si è trasferito in Turchia e poi in Libano. Saleh Al-Arouri, che Israele accusa di aver ideato diversi attacchi, è stato eletto vicedirettore dell'ufficio politico di Hamas nel 2017, diventando il numero due del movimento.

La famiglia testimonia

Quando le donne del villaggio vennero piangendo per raccontarle della morte del figlio di 57 anni, la madre di Saleh Al-Arouri chiese loro con orgoglio: "Perché stai piangendo? Non piangere, porta le torte e distribuiscile alla gente", Lo dice all'AFP. In Medio Oriente è consuetudine distribuire dolciumi ai passanti per le strade per celebrare le occasioni liete.

"Voleva il martirio e l'ha ottenuto", aggiunge la signora Al-Arouri. L'ultima volta che ha parlato con la sorella Dalal è stata la mattina del 7 ottobre, il giorno dell'attacco che ha dato inizio a questa nuova guerra. Lei ricorda: "Mi ha detto che stava bene". Ha aggiunto che lui l'ha poi informata che Hamas aveva lanciato un attacco nel sud di Israele. Martedì sera non ha risposto al telefono quando ho provato a chiamarlo dopo aver appreso della sua morte in un'esplosione a Beirut.

“Abbiamo vissuto tutte le emozioniDopo aver appreso della morte di Saleh Al-Arouri, suo nipote di 28 anni, Majed Suleiman, ha dichiarato: “Siamo scioccati, arrabbiati e tristi“.