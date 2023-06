220 aerei e 25 paesi: la NATO si prepara alla sua più grande manovra | mondo

Le esercitazioni saranno di natura prettamente difensiva, ma mireranno anche a lanciare un messaggio, soprattutto alla Russia, come ha spiegato alla stampa l’ambasciatore Usa in Germania, Amy Guttmann.

“Sarei molto sorpreso se un leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo mostra in termini di spirito di questa alleanza, cosa significa la forza di questa alleanza, e questo include il signor (Vladimir) Putin”, ha affermato il presidente russo. .

Le esercitazioni includeranno esercitazioni operative e tattiche, principalmente in Germania, ma anche nella Repubblica ceca, in Estonia e in Lettonia.

L’esercitazione è stata progettata nel 2018, in parte in risposta all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, anche se non ha preso di mira “nessuno” nello specifico, da parte sua ha confermato il generale Ingo Gerhartz, comandante dell’aeronautica tedesca. “Siamo un’alleanza di difesa ed è così che vengono pianificate queste esercitazioni”, ha aggiunto.

“Molto è cambiato nel panorama strategico globale, specialmente qui in Europa”, ha affermato il generale Michael Loh, direttore della US Air National Guard, in cui la NATO rappresenta un “punto di svolta”.

“Soddisfare la presenza permanente degli Stati Uniti in Europa”

"Questo esercizio ha lo scopo di integrare la presenza permanente degli Stati Uniti in Europa e di fornire una formazione su scala più ampia di quella normalmente ottenuta nel continente", ha affermato.

Guttmann ha affermato che a questo punto non ci sono piani per rendere l’Air Defender un esercizio regolare. Ma, ha aggiunto, “non vogliamo che questi esercizi siano gli ultimi”.

Alla domanda su possibili interruzioni del trasporto aereo civile durante l’esercitazione, il generale Gerhartz ha insistito sul fatto che i pianificatori hanno fatto “tutto il possibile” per evitare ritardi o cancellazioni dei voli, poiché la scuola delle vacanze inizia in alcune regioni della Germania.

Fondata all’inizio della Guerra Fredda, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) è diventata la principale organizzazione di difesa militare congiunta, comprendente 31 Stati membri in Europa e Nord America.