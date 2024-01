Putin “sta cercando di convincere l’Occidente a tradire l’Ucraina” al tavolo delle trattative Guerra in Ucraina

Il 1° gennaio Vladimir Putin ha dichiarato che “l’Ucraina stessa non è un nemico” della Russia, a differenza dei paesi occidentali che vogliono distruggere la sovranità russa. Secondo lui “l'Ucraina è già stata completamente distrutta”.

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (ISW), queste dichiarazioni dimostrano chiaramente la strategia di Putin di voler vedere la guerra in Ucraina come una guerra tra la Russia e l'Occidente, piuttosto che un attacco diretto alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Il suo vicino.