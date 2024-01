Chi è questo misterioso prigioniero francese che verrà giustiziato se la sua identità verrà rivelata?

Seguirà il famoso prigioniero San Marte mentre cambia. Dopo Peñerol, fu trasferito nella prigione degli esiliati nel 1681, a Sainte-Marguerite nel 1687 e infine nella prigione della Bastiglia a Parigi nel 1698, dove pose fine alla sua vita. Trasferimenti che rappresentano vere e proprie sfide logistiche per San Mars e che devono garantire l'anonimato del prigioniero per ottenere le preferenze del suo re.

Ma le circostanze della prigionia dell'Uomo con la Maschera di Ferro sono davvero eccezionali. Vengono investiti molti soldi per mantenere il prigioniero in buone condizioni. Si dice che ceni con stoviglie pregiate, abbia numerosi servi a sua disposizione e abbia un altare allestito in modo da poter continuare il servizio religioso. Saint-Mars ricevette anche il compito di sviluppare la prigione di Saint-Marguerite. “Ti ho inviato i soldi per il nuovo edificio che costruirai nelle Isole Santa Margherita.Il marchese di Louvois scrive a Saint-Mars. Così fu costruita la prigione per l'uomo dalla maschera di ferro. E il carceriere se ne vanterà, dicendo che è così “La prigione più bella d'Europa”.

“Torre della Maschera” a Cannes, vicino a Sainte-Marguerite. © Copyright (c) 2016 goga18128/Shutterstock. Nessun utilizzo senza autorizzazione.

Allora sorge una domanda. Perché investire così tante risorse nella detenzione di un prigioniero? Perché non lo uccidiamo e basta? Tutti questi indizi dimostrano che dietro la maschera di ferro si nasconderà un uomo di alto rango. Un personaggio fastidioso ma talmente importante che Luigi XIV non volle liberarsene. “Il re deve essere rimasto molto colpito dalla questione per trattenerlo così a lungo.“, analizza Gilles Lecobre, professore di storia all'Università Cattolica di Lovanio. “Il Re ha il potere di allontanare per molto tempo le persone dalla società e dalla memoria collettiva“, ha continuato. Molti autori e storici hanno cercato di svelare il segreto della Maschera di Ferro, e molte teorie, a volte fantasiose, sono state sviluppate nel corso dei secoli successivi.

La misteriosa scomparsa di un archeologo miliardario e professore di Harvard: «Voleva mantenere il segreto a tutti i costi»

Signore inglese

Nonostante ogni precauzione presa per garantire il segreto sul misterioso prigioniero, nella corte francese si sparsero voci e molti curiosi cercarono di scoprire la sua identità. La principessa Palatina, cognata del re, è appassionata di pettegolezzi e cerca di svelarne il segreto. I suoi pettegolezzi, definiti i “pettegolezzi del secolo”, finiranno con la sua rimozione dalla corte.

Tra le sue migliaia di lettere in cui racconta le storie mondane dell'alta società, la principessa Palatina fa riferimento al Prigioniero Mascherato. “Un uomo rimase per molti anni alla Bastiglia e vi morì mascherato. C'erano due cavalieri accanto a lui pronti a ucciderlo se si fosse tolto la maschera. Mangiava mascherato e dormiva mascherato. È stato trattato molto bene, ospitato bene e gli è stato dato tutto ciò che voleva. Comunicava mascherato, era molto religioso e leggeva costantemente. “E non siamo mai riusciti a scoprire chi fosse.” La principessa scrive.

Da vera detective, ha potuto ottenere informazioni da M. de Torcy, segretario di Stato agli affari esteri del re. Le confessa di essere un duca inglese accusato di tradimento. Una sicurezza sufficiente a soddisfare la curiosità della principessa palatina, alla quale venne detto di non interessarsi più a questa storia.

La vendetta dei gesuiti su Molière

Un'altra ipotesi è che l'uomo con la maschera di ferro altri non sia che Molière. Dopo aver fatto arrabbiare i gesuiti con la sua commedia “Tartuffe”, chiesero al re di tenerlo lontano dai pericoli. Ma il re prova una grande simpatia per l'autore e avrebbe ordinato di imprigionarlo con questa maschera per non doverlo uccidere. La sua morte ufficiale nel 1673 sarebbe quindi stata simulata e il drammaturgo sarebbe stato evacuato dalla scena prima di essere imprigionato.

Tuttavia, questa teoria sembra improbabile visti i testimoni che hanno assistito alla morte di Molière sul palco e il suo fragile stato di salute noto all'epoca.

Per sposare questa principessa gli uomini dovevano superare una prova ma nessuno la superò mai.

Fratello gemello di Luigi XIV

La folle ipotesi del fratello gemello di Luigi XIV venne elaborata dopo le dichiarazioni del marchese de Barbezio, segretario di Stato alla Guerra. Durante una serata di ubriachezza, dopo aver appreso che Luigi XIV si era rifiutato di nominarlo ministro, Barbizio rivelò l'identità dell'Uomo dalla Maschera di Ferro. Afferma che il prigioniero è un parente del re. Cinque giorni dopo questa confidenza, il marchese morì colpito da una febbre alta, nonostante i servizi del medico del re. Una morte improvvisa darebbe più credibilità a questa voce.

Questa ipotesi deriva anche dal desiderio del re di nascondere il volto del prigioniero affinché non fosse”Nessuno l'ha vista e nessuno l'ha riconosciuta“Lo stesso Voltaire, attraverso i suoi racconti, coltiverebbe il mito del fratello gemello”.Voltaire aveva la lingua biforcuta e aveva l'effetto di una bomba“, spiega Gilles Lecoubre. Il 5 settembre 1638, Anna d'Austria, moglie di Luigi XIII, diede alla luce un erede. Una vera benedizione per la coppia reale che disperava di vedere arrivare questo giorno. Ma poche ore dopo il parto al piccolo Luigi diede alla luce un secondo figlio. Un gemello che avrebbe messo a repentaglio la legittimità del fratello e messo in pericolo la stabilità della Corona di Francia. Poi sarebbe stato licenziato. Anni dopo, di fronte all'immagine del Re Sole, l'abbandonò Il figlio venne a conoscenza delle sue origini reali e per tenere lontano questo imbarazzante fratello, Luigi XIV decise di imprigionarlo e nasconderlo dietro una maschera di ferro.

Ritratto del re Luigi XIV, realizzato nel 1701 da Hyacinthe Rigaud. © Copyright (c) 2016 The Everett Group/Shutterstock. Nessun utilizzo senza autorizzazione.

Questa idea sarà ripresa in letteratura da Alexandre Dumas e Marcel Pagnol. Tuttavia, per Gilles Lecobre questa tesi è improbabile. “Trovo difficile credere alle teorie sul fratello di Luigi XIV. Era un segreto di stato così importante che era difficile immaginare che qualcuno avrebbe rischiato di lasciarlo in vita per così tanto tempo.“, lui spiega.

La vita torturata di Jean-Baptiste Bailly, un funzionario eletto con un viaggio eroico… caduto nell'oblio

Nicolas Fouquet, il supervisore caduto

Un'altra voce dice che Nicolas Fouquet, ex supervisore finanziario, è l'uomo dalla maschera di ferro. Fece arrabbiare il re ostentando la sua ricchezza, una vera provocazione per Luigi XIV. Il ricevimento di Fouquet nell'imponente castello di Vaux-le-Vicomte pose fine alla tolleranza del re per lo zelo del suo supervisore.

Il re ne ordinò l'arresto nel 1661. Condannato all'ergastolo, Fouquet si unì al castello di Pignerol nel 1664, cinque anni prima che vi entrasse la Maschera di Ferro. Pertanto, condivideranno la stessa prigione.

A costruire questa ipotesi contribuiscono anche le circostanze della sua morte. Fouquet morì ufficialmente nel 1680 e rimase solo Saint-Mars. I resti dell'ex sovrintendente furono restituiti alla famiglia solo un anno dopo e non sono più completamente riconoscibili. Ci sono diversi elementi che inducono a credere che Fouquet possa nascondersi dietro la maschera di ferro.

Illuminazione storica

Per Jill Le Coubre, è chiaro che l’Uomo dalla Maschera di Ferro era “Qualcuno importante per l'autorità e qualcuno che dovrebbe essere tenuto a portata di manoTuttavia, a questa storia si è aggiunta gran parte di mito e leggenda, perché secondo alcuni storici, Eustache Duget avrebbe indossato questa maschera solo durante il suo trasferimento a Sainte-Marguerite, per poi nascondersi dietro una maschera di velluto nero il suo arrivo alla Bastiglia. Quindi, proprio… Nel 1687, 18 anni dopo la sua prima prigionia, il prigioniero apparve per la prima volta mascherato, elemento che confuta l'ipotesi che fosse, secondo Gilles, il fratello gemello di Luigi XIV Le Coubre.

Lo scopo di questa manovra era nascondere l'identità del detenuto. Si è cercato di dipingerlo come il diplomatico italiano Ercole Mattioli, anche lui detenuto a Pinerolo. “Abbiamo provato a spingere la somiglianza tra i due in diverse occasioni“, spiega Gilles Lecobre. Così, quando Dauge viene trasferito nel carcere degli esuli, vengono trasferiti anche i bagagli di Mattioli. Mentre ora sappiamo che l'italiano rimase dietro le sbarre a Pinerolo fino alla sua morte nel 1694.

Quando Maschera di Ferro morì alla Bastiglia il 19 novembre 1703, il suo nome divenne Marchioli.“Il quale ha una strana somiglianza con il 'Mattioli' che risulterà iscritto nel registro della Chiesa di San Paolo. A quel tempo, questa parrocchia annessa al carcere era destinata alla sepoltura dei prigionieri di stato sotto falso nome.