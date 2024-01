Rimpasto ministeriale: Bourne, Denormande, Lecornu… Macron restituisce il cubo di Rubik a Matignon

Se l'Eliseo ha sottolineato espressamente “il maltempo nella regione del Pas-de-Calais e l'arrivo dell'ondata di freddo” per giustificare questa domenica in privato, gli inizi di una nuova struttura di governo cominciano a prendere forma.

Emmanuel Macron sta esaminando da giorni le sue opzioni per Matignon, e sono emersi due candidati: Julien Denormandy e Sébastien Lecornu. Anche se non è da escludere la continuazione di Elizabeth Bourne.

“Tutto è possibile… compreso niente”, ha sintetizzato un caro amico di Emmanuel Macron, in un momento in cui il presidente è restio a rimodellare la sua squadra dopo ampie consultazioni di questa settimana con il ministro dell'Economia Bruno Le Maire per raggiungere un accordo accordo. Edouard Philippe, tramite François Bayrou.

Quest’ultimo ha stimato domenica su BFMTV che il “cambiamento” era “necessario”.

Coloro che sono vicini al capo dello Stato promettono una risposta rapida, qualunque cosa accada, mentre Macron era solito lasciare scorrere gli orologi durante i precedenti rimpasti di governo.

Un influente consigliere osserva che il presidente è “in fase di cristallizzazione” e che “le cose cambieranno all’inizio della settimana, forse con un nuovo primo ministro lunedì”.

Tuttavia… Trovare un residente a Matignon richiede calcoli accurati e, come tale, “non c'è molta scelta”, come sottolinea uno storico. Basta invitare i ministri alla massima prudenza, come Olivier Dussopte (Labour) che domenica su CNews/Europa 1 ha rifiutato di “giocare a tre”.

Secondo diverse fonti interne all’esecutivo, l’elenco sembra essersi ridotto a due nomi: “Lecorno e Dinormande”, dice un fedelissimo del capo dello Stato, anche se “con il presidente è sempre imprevedibile”.

Questo duello all'interno della maggioranza ravviva l'antica disputa tra gli ex macronisti, di cui fa parte Julien Denormandy, e i manifestanti di destra, come Sébastien Lecornu.

Il primo, 43 anni, è da dieci anni al seguito di Emmanuel Macron, con il quale ha quasi avviato una startup nel 2014 prima di partire per Bercy come vice capo di gabinetto dell'allora ministro dell'Economia. .

Architetto del partito “Forza!”, fiore all’occhiello della campagna presidenziale del 2017, Denormandy ha poi assunto la guida del Ministero dell’Edilizia, poi dell’Agricoltura, prima di riorientarsi nel 2022 nel settore privato. Mentre assicurava ai visitatori che non avrebbe potuto rifiutare Matignon se se ne fosse presentata l'occasione.

Da parte sua, Sébastien Lecornu ha intrecciato la sua rete dopo essersi unito a Macron nel 2017, proveniente dal Partito Repubblicano (LR), come altri ex primi ministri, Edouard Philippe e Jean Castex.

Ministro delle Forze Armate a soli 37 anni, e dopo aver ricoperto incarichi ufficiali in territori e comunità d'oltremare, Lecornu si è affermato come uno dei consiglieri politici del Capo dello Stato, con diversi mandati elettorali (Presidente dell'Or Consiglio Comunale, Senatore, Sindaco…). È emerso un quadro più manovrabile, in un momento in cui dobbiamo fare i conti con maggioranze relative all’Assemblea Generale e al Senato, che sono dominate dalla destra.

Tuttavia, Elizabeth Bourne “non è stata condannata: tutti stanno facendo la loro orazione funebre… ma ci stiamo muovendo un po' troppo in fretta”, ha avvertito un caro amico del capo dello Stato.

Dopo 20 mesi a Matignon, la signora Bourne non ha mai abbandonato la sua uniforme di dirigente meticolosa, riuscendo a far approvare 30 progetti di legge, di cui 6 attivando l'articolo 49.3. In realtà ha iniziato l'estate scorsa ed è stata in grado di dimostrare la sua resilienza e lealtà a qualsiasi prova.

La leader dei deputati della LFI, Mathilde Pannot, ha detto domenica che l’attuale primo ministro è “danneggiato” e che Emmanuel Macron in ogni caso ha solo “cattive opzioni” per sostituirlo, dopo aver fallito nel realizzare una vera “rottura”. nella linea politica. .

Dopo aver deciso sul suo primo ministro, Emmanuel Macron attaccherà l’intero governo, con due slogan: “Ridurre e rinnovare”. Si tratta di un grande progetto, ma “in termini economici e finanziari, la stabilità in questi periodi di grande turbolenza ha molte virtù”, ha sostenuto Bruno Le Maire di France 3, in carica a Bercy dal 2017.