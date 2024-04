Migliaia di israeliani chiedono le dimissioni di Netanyahu

Israele ha ordinato aiuti umanitari urgenti

Lunedì l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione nei territori palestinesi ha provocato la morte di 600 soldati, di cui 256 dal 27 ottobre, data di inizio dell'operazione di terra a Gaza. La maggior parte delle vittime dei soldati è avvenuta il 7 ottobre, durante l'attacco a sorpresa senza precedenti di Hamas, nel corso del quale sono rimasti uccisi anche un migliaio di civili israeliani. Inoltre, dall’inizio dell’operazione di terra, nei territori palestinesi sono rimasti feriti più di 1.523 soldati. Altri soldati sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata o al confine con il Libano, dove dal 7 ottobre si registrano scontri a fuoco quasi quotidiani.

Corpi spezzati

Ha anche annunciato il suo ritorno al complesso ospedaliero di Al-Chifa, la più grande struttura ospedaliera della Striscia di Gaza, dopo il “successo” delle operazioni in diversi eventi tra cui più di 200 “terroristi” in due settimane. Da parte loro, le autorità locali della protezione civile hanno espresso il loro rammarico per la morte di circa 300 persone all'interno e nei dintorni dell'ospedale, tra cui molti civili. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 21 pazienti sono morti in ospedale durante l'operazione e 107 rimangono in ospedale.

Disprezzo e ridicolo di Benjamin Netanyahu

Testimonianze di medici e civili presenti nel complesso hanno riferito all'Agence France-Presse che sono stati ritrovati almeno venti corpi, alcuni dei quali sembrano essere stati investiti da veicoli militari. Il complesso è stato preso d'assalto il 18 marzo e l'esercito israeliano ha accusato i leader di Hamas di nascondersi lì. Hamas ha sempre negato di utilizzarlo come centro di comando.

Da parte sua, la polizia israeliana ha annunciato lunedì di aver arrestato la sorella del leader di Hamas Ismail Haniyeh nel sud del paese, dove vive, nell'ambito di un'indagine terroristica. Secondo le autorità di polizia, lei è “sospettata di avere contatti con agenti di Hamas e di simpatizzare con l'organizzazione, mentre incita e sostiene atti di terrorismo in Israele”.