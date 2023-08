Chi è Dmitry Utkin, il misterioso combattente morto nell’incidente aereo di Prigozhin (foto)

Ha poi chiesto agli uomini di comportarsi “in modo fraterno” con i bielorussi, che “ci hanno accolto non solo come eroi, ma come fratelli”. Alla fine Prigozhin ha dato la parola “al leader che ci ha chiamato Wagner”. Nemmeno il volto è stato mostrato, ma un uomo che ha tenuto un discorso balbettante e sconclusionato si è rivolto all’assemblea dicendo: “Grazie ragazzi, grazie per il vostro lavoro. Grazie a questo lavoro, dannazione, SMP Wagner è conosciuto nel mondo”. il mondo intero.” Applausi enormi. “Non è la fine, è solo l’inizio dell’opera più grande del mondo che presto sarà compiuta. e “benvenuto all’inferno” [en anglais dans le texte, ndlr]Un altro applauso.

Sebbene il nome di Dmitry Utkin, noto anche come Wagner, sia sempre stato associato all’SMP e alle sue azioni militari, l’ex comandante del GRU che ha dato il suo nome alla compagnia militare finanziata da Yevgeny Prigozhin non appare mai in pubblico, tanto meno parla. Un ammiratore del Terzo Reich – Richard Wagner era il compositore preferito di Hitler – scelse di rimanere riservato, lasciando solo rari indizi sul suo cammino. Mercoledì, alle 20:20 nella capitale russa, il governatore della regione di Tver ha detto che Dmitry Utkin era sulla lista dei passeggeri dell’aereo precipitato, insieme a Yevgeny Prigozhin. Cosa sappiamo di lui?

Alcune rare foto rivelano il fisico imponente del 53enne: “SS” e un’aquila nazista tatuate sul collo e sul petto, ed era calvo e corpulento. Nato nell’Ucraina sovietica, è stato tenente colonnello dell’esercito russo durante le due guerre cecene (1994-1996 e 1999-2009). Dettagli del sito di indagine di Bellingcat. All’inizio degli anni 2000, quando il numero delle operazioni militari intorno a Grozny diminuì, Utkin fu trasferito a Pechory, nella regione di Pskov, al confine con l’Estonia. Ha prestato servizio lì per dieci anni come comandante dei servizi segreti militari russi, senza essere pienamente soddisfatto della sua situazione, secondo la moglie, dalla quale all’epoca aveva divorziato. Utkin allora ebbe difficoltà a integrarsi nella vita civile e avrebbe preferito stare al fronte. “È un guerriero per natura”, riconosce Elena Shcherbinina Supporto online Gazeta.ru.

La prima milizia

Poi lo troviamo, nel 2013, per la prima volta coinvolto nelle attività di una compagnia militare privata, la “Legione Slava” – registrata ad Hong Kong – creata per operare in Siria, dove Mosca sostiene il regime, nel mezzo della guerra civile. per due anni . . Outkin fa quindi parte dello “staff” di questo gruppo, ma è ancora al comando e segue Bellingcat. L’unica azione conosciuta di questa milizia in Siria è stata la battaglia della fine del 2013, che si è conclusa con la sconfitta dei mercenari davanti ai combattenti vicini ad al-Qaeda. Al loro ritorno in Russia, diversi membri della Legione slava vengono arrestati dal Servizio di sicurezza federale russo per guerra illegale all’estero. Non è noto se Utkin sia caduto nella rete. Troviamo invece un’autobiografia da lui stesso pubblicata in questo periodo, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, in cui si presenta come un “team leader” con “buona comunicazione” e capace di “adempiere alle richieste. ” missioni con successo.” Principiante in tedesco, bravo con le armi. Si assicurava inoltre che tutte le sue attività fossero completamente legali, anche se l’attività mercenaria era vietata dalla legge russa.

Utkin trovò presto lavoro con molti dei suoi compagni mercenari, questa volta in Ucraina nel 2014. Mosca aveva bisogno di armi per costruire e sostenere una rivolta separatista nel Donbass e in Crimea. L’impiego di mercenari indipendenti è più pratico poiché l’autorità può negarne completamente l’esistenza, poiché la loro attività è illegale. Fu in questo contesto che nacque la milizia di Wagner. I legami tra Prigozhin e Utkin, che risalgono a questo periodo, sono innegabili. E al momento dell’annessione della Crimea da parte del Cremlino, nel marzo 2014, i mercenari e la leggenda della milizia Wagner erano già presenti.

scomparsa

Per due anni, tra il 2014 e il 2016, Otkin è completamente scomparso dagli schermi radar. Tanto che la sua ex moglie Elena Shcherbinina ha intentato una causa nel 2015 per partecipare al programma televisivo Wait for Me, che aiuta a ritrovare le persone scomparse, e rivela Gazeta.ru. Nel marzo dell’anno successivo, il mercenario riapparve e tornò in Siria sotto la bandiera di Wagner, per aiutare le forze siriane e russe a riconquistare la città di Palmira dagli islamisti dell’ISIS. Nove mesi dopo ritornò a Mosca. È stato ricevuto al Cremlino per essere insignito dell’Ordine del Coraggio dallo stesso Presidente. Di questo evento rimane uno dei pochi ritratti conosciuti di Dmitry Utkin, che verrà utilizzato per illustrare tutti i temi che gli verranno dedicati in seguito: insieme ad altri tre ufficiali e Vladimir Putin, medaglia sul petto, la buona testa di Utkin supera tutti i generali, in totale 1,70 milioni al presidente. Dopo questo episodio l’ho commentato Molti media russi indipendentiDmitry Utkin scompare di nuovo.

Dmitry Utkin a destra ©DR

Il suo nome è stato menzionato due volte dopo il 2016. Nel 2017, quando Dmitry Valerievich Utkin è stato nominato nuovo capo di Concord Management and Consulting, una società di proprietà di Prigojine. Bellingcat svela l’inganno: non è il vero Utkin. Si tratta di un altro ragazzo, originario di San Pietroburgo, che ha cambiato legalmente il suo nome prendendo in prestito il nome “Wagner” e indica che l’ex soldato ha comandato il Concorde. Lo stesso furto d’identità è stato effettuato nuovamente nel 2018, da un secondo uomo che prende in prestito il cognome di Utkin, ha riferito Bellingcat.

Il vero Dmitry Utkin riappare nel 2023, preso di mira dalle sanzioni statunitensi contro la milizia Wagner per la sua partecipazione all’offensiva russa in Ucraina. Fu lui a condurre migliaia di uomini in una colonna armata verso il Cremlino il 24 giugno.