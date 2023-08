Putin rompe il silenzio sulla morte di Prigozhin: “Era un uomo dal destino complesso e ha commesso errori enormi”

Riguardo al leader della milizia Wagner, Putin ha salutato l’uomo “di talento” che ha commesso “errori”, dicendo che lo conosceva dagli anni ’90, e ha anche elogiato il “contributo” del leader Wagner all’attentato in Ucraina. “Era un uomo con un destino complesso, ha commesso enormi errori nella sua vita, ma ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno”, ha detto Vladimir Putin alla televisione russa. Putin ha aggiunto che “queste persone hanno dato un contributo significativo ai nostri sforzi congiunti” in Ucraina, dove la Russia conduce un’offensiva militare dal febbraio 2022.

Ha inoltre sottolineato che l’indagine “andrà avanti fino alla fine”. Mercoledì sera, infatti, è stata aperta un’indagine per “violazione delle norme di sicurezza del trasporto aereo”. TV BFM. Una dichiarazione del comitato investigativo russo afferma: “Una squadra di investigatori è stata inviata sul posto (…) per scoprire le cause dell’incidente”. “Vedremo cosa diranno gli investigatori nel prossimo futuro. L’esperienza è in corso, la competenza tecnica e genetica. Ci vorrà del tempo”, ha aggiunto Vladimir Putin.

Le autorità russe non hanno ancora fornito alcuna spiegazione per lo schianto dell’aereo privato mercoledì sera presto, che secondo l’aviazione civile russa trasportava il signor Prigozhin, il suo braccio destro Dmitry Utkin e altri funzionari della Wagner.

L’incidente, che ha scatenato la speculazione secondo cui l’uomo diventato nemico del Cremlino dopo la sua fallita ribellione lo scorso giugno, avrebbe ucciso tutte le 10 persone a bordo, secondo le autorità.

Yevgeny Prigozhin guidò un ammutinamento il 23 e 24 giugno contro lo stato maggiore russo e il ministro della difesa Sergei Shoigu, marciando verso Mosca, sequestrando un quartier generale militare e abbattendo aerei dell’esercito russo.

Ha rinunciato alla ribellione dopo che un accordo prevedeva il suo esilio in Bielorussia, con gli uomini disposti a seguirlo e a far cadere ogni accusa. Tuttavia il leader di Wagner continuava a venire in Russia, perfino al Cremlino. Secondo Vladimir Putin, Prigozhin è tornato dall’Africa mercoledì.

Maggiori informazioni a seguire…