Le proposte di Nicolas Sarkozy sono imbevibili

“Le proposte di Nicolas Sarkozy sono imbevibili per la comunità internazionale, soprattutto per le autorità europee.” conferma una fonte diplomatica a condizione di anonimato.

Imbevibile per gli europei, è un eufemismo. L’organizzazione di referendum nei territori ucraini occupati dalla Russia e sotto il controllo della comunità internazionale solleva domande che non hanno soluzioni ovvie: chi avrà il diritto di voto? I filo-russi sono rimasti per lo più sul posto? E che dire degli ucraini fuggiti dalla guerra e che hanno cercato rifugio nei paesi europei?

Soprattutto è imbevibile, perché questi referendum soddisferebbero le richieste del presidente russo. Vladimir Putin presenta le regioni annesse dell’Ucraina come territorio storicamente russo. Lo scorso settembre ha chiesto l’annessione di queste terre, dopo aver organizzato lì dei finti referendum. Secondo lui, Kiev dovrà accettare di rinunciarvi per fare la pace.

Qualunque sia l’esito dei referendum proposti da Nicolas Sarkozy, questo processo darebbe il dito d’onore alla sovranità dell’Ucraina e la legittimerebbe. In realtà Le violazioni del diritto internazionale da parte di Mosca.

“Le due parti, infatti, stanno negoziando per raggiungere una posizione comune. Lo conferma il generale Dominique Trinquand, già capo della missione militare della delegazione francese alle Nazioni Unite. “Nicolas Sarkozy ha semplicemente respinto il punto di vista di Kiev“.

Ucraina neutrale? Per quanto riguarda l’adesione all’UE, l’ex presidente francese sembra aver dimenticato che nel giugno 2022 i ventisette capi di Stato e di governo dell’UE hanno concesso all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione.

Al vertice di Vilnius di luglio, gli alleati della NATO hanno affermato che l’Ucraina avrebbe ricevuto un invito ad aderire all’alleanza.Quando tutti gli alleati sono d’accordo e le condizioni sono soddisfatte“.

“La posizione degli alleati è continuare a sostenere l’UcrainaLa nostra fonte diplomatica conferma a condizione di anonimato.

In effetti, gli aiuti materiali all’Ucraina continuano. Gli Alleati continuano a fornire munizioni. Due giorni dopo il via libera di Washington, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno promesso di consegnare un totale di 61 aerei da combattimento F-16 statunitensi all’Ucraina una volta che i piloti ucraini fossero stati addestrati a pilotarli. 42 dai Paesi Bassi, 19 dalla Danimarca.

Sabato, durante la visita del presidente Volodymyr Zelenskyj in Svezia, i colloqui hanno riguardato la preparazione del 13° pacchetto di aiuti militari della Svezia, compresa la consegna di aerei da combattimento Gripen e la produzione congiunta di carri armati leggeri svedesi CV90.

Gli aiuti militari all’Ucraina finiranno? “Bisogna ammettere che l’Europa si è svegliata tardi per rilanciare la propria produzione industrialeNota Domenico Trinquand.

È troppo presto per parlare di trattative

Nel frattempo la guerra continua. Non è il momento di negoziare? Si ma “Pensaci sempre, non parlarne mai– avverte il generale francese.

“È troppo presto per parlare di negoziati quando gli ucraini hanno lanciato l’offensiva e non hanno raggiunto i loro obiettivi“, Analizza.

Sul terreno, anche se l’Ucraina afferma di aver fatto molti progressi, la controffensiva lanciata a giugno fatica a superare la resistenza dell’esercito russo. Secondo l’intelligence americana, l’Ucraina non raggiungerà uno dei suoi obiettivi principali, ovvero riconquistare la città di Melitopol (regione di Zaporizhia), occupata dai russi, entro la fine dell’anno.