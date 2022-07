La perseveranza si imbatté in una strana struttura che giaceva a terra

Qualcuno ha rovesciato una ciotola di spaghetti su Marte? Questo è ciò che potresti pensare se lasci correre la tua immaginazione. A meno che non sia una creatura fossilizzata. In effetti, ciò che vediamo in questa immagine veicolata dal carro della perseveranza è qualcosa di completamente diverso.

[EN VIDÉO] L’incredibile atterraggio della perseveranza su Marte La missione Persevering Mars della NASA ha catturato immagini straordinarie dell’atterraggio del suo rover nel cratere di Marte Jezero il 18 febbraio 2021. © Nasa / JPL-Caltech

un Portauna testa di serpente, una pietra nella scala… per alcune settimane e mesi, e Missioni che esplorano la superficie di Marte Attualmente (Curiosità e Perseveranza per la NASA) non smette mai di rivelare immagini divertenti e interessanti. Questa volta è il momento di perseverare ancora. Un’immagine che il rover della NASA ha inviato sulla Terra all’inizio di luglio mostra qualcosa che potrebbe sembrare una ciotola di spaghetti. O lacci ad incastro, a tua scelta.

La foto è stata scattata il 12 luglio – SOL 495 – da una delle cosiddette telecamere di prevenzione dei rischi che scansionano il paesaggio di fronte al rover. Per evitare delusioni. Ma i team della NASA non sono ancora stati in grado di identificare chiaramente l’oggetto.

Cos’è questa cosa che Perseverance ha fotografato il 12 luglio 2022? © NASA, JPL-Caltech

Sempre più detriti su Marte

Tuttavia, è una scommessa sicura che l’oggetto in questione non sia altro che qualcosa di nuovo detriti spaziali. Forse avanzi diLa perseveranza in atterraggio su Marte Più di un anno fa ormai. Questa non sarebbe la prima volta che tali detriti compaiono nelle immagini della NASA.

Il mese scorso, Perseverance aveva individuato un pezzo di metallo lucido. Molto probabilmente è stato identificato come un pezzo del suo scudo termico. Un po’ all’inizio dell’anno, lo eraelicottero Ingegno che ha indicato gli altri relitto di atterraggio. di tra di esso l’ombrello perseveranza. Ci sono molte prove che l’esplorazione spaziale lascia tracce. E forse un’occasione per cogliere la questione prima che diventi un vero problema.