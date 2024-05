La glaciologa Heidi Sevestre durante una conferenza alla St. Louis High School di Lorient, martedì

Martedì 14 maggio, alle 20:00, Heidi Sevestre terrà una conferenza alla St. Louis High School di Lorient. “Questo invito è un’opportunità”, afferma la dottoressa che ha dedicato la sua vita alla preservazione del pianeta blu. Glaciologa, celebrità, scrittrice, avventuriera, sono troppi gli aggettivi per descrivere Heidi Sevestre. “Se la comunicazione è solo la punta dell’iceberg, allora sono prima di tutto una glaciologa”, afferma. La sua missione è produrre conoscenze sul cambiamento climatico, sulla salute e sugli inquinanti nell’Artico e poi comunicarle ai decisori politici. Ma Heidi Sevestre ritiene necessario rendere queste conoscenze accessibili anche ad un pubblico più vasto. Heidi Svester effettua misurazioni davanti al ghiacciaio Tunabren a Spitsbergen, Svalbard. (Foto di Nina Adjanin) In che modo a volte è difficile comunicare in merito alla tua ricerca e al cambiamento climatico?

Sebbene esista una quantità senza precedenti di mezzi di comunicazione, l’afflusso di informazioni false e una certa volontà politica rendono paradossalmente difficile la comunicazione scientifica. A volte la realtà del cambiamento climatico non significa nulla, è paralizzante, dolorosa o viene percepita come aggressiva. Noi ricercatori siamo qui per supportare il pubblico verso la conoscenza scientifica. Direi che offriamo un kit di strumenti per lo sviluppo dell’azione. Da dove viene questo ottimismo di fronte alle complesse domande sul riscaldamento globale? Ci sono alti e bassi. Ma in generale credo nella lotta al riscaldamento globale. Sono realista perché vedo il cambiamento sul campo come un mondo ghiacciato. Ma rimango ottimista perché vedo coloro che stanno facendo il cambiamento alzarsi e agire.

Vedere i genitori iniziare è la migliore speranza che offriamo ai nostri figli Che senso ha l’intervento a livello locale nell’affrontare questi problemi globali? La battaglia ambientale sarà locale oppure non lo sarà! Ogni regione ha i suoi punti di forza e di debolezza e sta cercando di rendersi resiliente ai cambiamenti climatici. Vengo qui, a Lorient, per la prima volta. Sono arrivato con il desiderio di trasferire tutto quello che volevo imparare. Prima della conferenza si svolgerà una giornata di workshop con gli studenti della St. Louis High School. Inoltre, ciò che fa la St. Louis High School incorporando concetti di vita e clima in ogni corso è notevole. È un programma cittadino per formare gli adulti di domani. Queste dimensioni dell’apprendimento sono spesso evidenti a livello locale. READ L'apparato Dean Stark: definizione e interpretazione Di fronte al cambiamento climatico: come diamo speranza ai bambini?

Questa enorme domanda è il problema della mia conferenza. Durante le mie conferenze cerco di portare con me i miei spettatori in campo. Poi vedo nei loro occhi consapevolezza, sorpresa e meraviglia per l’evoluzione del clima. Mostra la bellezza di questo pianeta e l’importanza di lavorare con esso. Questo dà molta speranza. Ma soprattutto, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità di adulti e agire. Vedere i genitori iniziare è la migliore speranza che possiamo offrire ai nostri figli.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”