Come pulire in modo ottimale il microfono del tuo iPhone

Quando sei al telefono con qualcun altro, potresti aver già notato che l’altra persona non riesce a sentirti bene. Potrebbe esserci dello sporco in eccesso nei fori del microfono.

Un cellulare è sette volte più sporco di un water. E questo non sorprende molto se si considera che lo tiriamo fuori dalla tasca o dalla borsa diverse centinaia di volte al giorno dopo essere saliti in macchina, toccato la sbarra della metropolitana o aperto la porta del negozio. Ecco perché potrebbe essere saggio effettuare di tanto in tanto una pulizia profonda del proprio smartphone.

Se lo schermo è la parte del tuo smartphone più piena di batteri, c’è un’altra parte che sicuramente non è stata ignorata. In una tasca o in una borsa, la porta di ricarica e i fori del microfono si riempiono molto rapidamente di microparticelle e piccolo sporco che possono ostruirli. Una sola parola d’ordine: Raqqa.

Innanzitutto, prenditi il ​​tempo necessario per rimuovere la custodia protettiva dal tuo iPhone per semplificare il tuo lavoro. Posizionare quindi il telefono su un panno per evitare urti accidentali tra il telefono e il supporto.

Successivamente, avrai bisogno di uno strumento che si adatti allo spazio ristretto dei fori del microfono. Quindi hai diverse opzioni. Date però la priorità Strumento a setole morbideCome un pennello per il trucco pulito o degli acquerelli. In alcuni negozi sono disponibili anche kit di pulizia all-in-one per iPhone e AirPods che si inseriscono nella porta di ricarica o nei fori del microfono. Anche uno spazzolino da denti può essere una buona alternativa.

Rompere i preconcetti

Una volta trovato lo strumento giusto, rilassati. Fare Movimenti regolari, lenti e delicati Per evitare che le particelle penetrino e danneggino l’uno o l’altro componente del telefono.

In genere, quando si nota un’ostruzione nel microfono o una connessione difettosa nella porta di ricarica del telefono, si soffia sopra per eliminare lo sporco. Altri preferiscono usare un oggetto duro, come uno stuzzicadenti o un ago. Dimentica tutto questo, non otterrai l’effetto desiderato, anzi il contrario. Ciò farà più male che bene al tuo telefono…

