Charles De Cutellari, un uomo che non ha mai giocato una partita intera in Serie A, vuole vendicarsi della sua ex amante

Sfortunatamente, la pertosse alla fine non porta da nessuna parte. Perché nonostante queste belle tendenze, De Ketelaer Non conferma. Sulla scacchiera Pioli si cerca senza ritrovarsi, impone il controllo e perde quella fiducia in se stessi, così preziosa quando hai molto da dimostrare. Posizionato tra l’esterno e il pivot, dove può davvero fiorire, spesso anche assaporando (anche) la panchina a fine stagione. Prova di ciò è che, nonostante un minutaggio abbastanza significativo alla fine, non è riuscito a giustificare il suo prezzo di acquisto (35 milioni, 0 gol, 1 assist in 1480 minuti del torneo).

interroga, PioliL’allenatore non usa mezzi termini. Anche se avvertiamo una certa tenerezza che traspare dalle sue parole: “Se ci aspettassimo di più da lui? Certo che lo abbiamo fatto. Anche Charles si aspettava di più da se stesso; “Tutti si aspettavano di più.”

Le settimane successive danno il tono a un’estate che si preannuncia ricca di eventi: non parliamo ancora di una rottura completa tra CDK e rossoneri ma si parla, sempre più spesso, di un prestito per rafforzare e dimenticare proprio questa tristezza. stagione.

Il 16 agosto 2023 arriva finalmente l’ufficialità: De Kittilari viene ceduto in prestito all’Atalanta, prestito con diritto di riscatto per circa 23 milioni di euro.