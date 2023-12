Thomas Meunier parte finalmente per Dortmund, al termine di un viaggio di 416 giorni attraverso il deserto

Spesso infortunato e regolarmente messo da parte, è stata sicuramente una sorpresa vedere Thomas Meunier comparire a referto domenica scorsa contro il Leverkusen. Forse la sorpresa ha lasciato il posto allo stupore quando il suo allenatore Edin Terzic lo ha convocato all’84° minuto per un breve – lo ammetto – ma davvero simbolico picco nel gioco.

Questo sabato, l’attraversamento del deserto prende una svolta un po’ inaspettata. Contro il Lipsia il Virtonais parte sulla solita fascia destra.

I segreti di Thomas Meunier sul suo futuro: “Ho parlato recentemente al telefono con Domenico Tedesco”

Per vedere Thomas Meunier titolare in una partita ufficiale del Borussia Dortmund, bisogna tornare molto indietro. A partire dal 19 ottobre 2022 in particolare. 62 minuti ad Hannover in Coppa di Germania. 416 giorni di attesa interminabile, tra infortuni e richieste di uscita, a volte su sua iniziativa, a volte da parte della dirigenza. Da allora ci sono state alcune presenze nel torneo, ma sono sempre stati pochi minuti scadenti. Non conteremo qui le sue presenze con la squadra riserve del Dortmund, nella quale Meunier ha partecipato più volte, né con i Red Devils, soprattutto durante i Mondiali in Qatar.

Anche Meunier beneficia del fitto programma della sua squadra. Tra 14 giorni il Dortmund dovrà giocare cinque partite, quindi sarà necessario che Terzic faccia una rotazione alla rosa. Non sorprende quindi vedere Meunier accumulare terreno, anche se il suo futuro alla Ruhr rimane incerto.

Thomas Meunier è alla ricerca del tempo di gioco perduto

“Ho bisogno di discutere con la direzioneCÈ il messaggio che mi inviano che determinerà cosa succederà dopo. Se mi dicono che vogliono prendere un terzino a gennaio e mi lasciano la porta aperta se ne avrò la possibilità, penseremo a qualcosa”. Lo ha spiegato al gruppo Pickx Sports la scorsa settimana.

Nel frattempo l’obiettivo di Meunier sarà quello di accumulare terreno, al Dortmund o altrove. Perché in fondo mancano solo pochi mesi a Euro 2024…