Vermaelen consiglia al giocatore dell’Anderlecht in scadenza di contratto: “Non esitate”.

Thomas Vermaelen, ex nazionale belga e vero pilastro dell’Arsenal, ha parlato della situazione di un giocatore dell’Anderlecht nella Premier League inglese. ultime notizie.

Jan Vertonghen, che resta legato al trasferimento allo Sporting Anderlecht fino al prossimo giugno, non sa ancora cosa gli riserverà il futuro. Mistero completo. Una cosa è certa: l’esperto difensore centrale sembra divertirsi di nuovo, dopo aver attraversato alcuni momenti difficili al Benfica. Thomas Vermaelen, suo ex compagno di squadra in Nazionale, ritiene che dovrebbe continuare la sua carriera se il suo corpo glielo permette. Resta ora da vedere quale decisione prenderà il nativo di San Nicolas. “Anche se a volte è difficile, alla fine della carriera, con il dolore e tutto il resto. Ma se riesci a resistere ancora un po’, non esitare.”

Un’altra candela per Jan Vertonghen

Il prossimo aprile il Flandriano, alto 1,89 metri, festeggerà il suo 37esimo compleanno. E sì, lo zio Jean non è più un giovanotto. Nonostante tutto, è ancora molto importante all’interno della sua squadra. È anche uno dei rari giocatori del torneo a non aver ancora perso un solo minuto nella Jupiler Pro League.

Leggi anche

Standard Man annuncia il colore: basterà a far rabbrividire l’Anderlecht?