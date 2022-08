Champions League: Al Ittihad, che ha perso 3-0 contro i Rangers ed è stato eliminato, giocherà l’European League (video)

L’Union Saint-Gilloise ha detto addio al suo sogno di Champions League dopo aver perso 3-0 contro i Rangers dopo i gol di Tavernier, Colak e Tillman. Ancora una volta nei video di questa triste partita per Saint-Gillois.

MNonostante la vittoria per 2-0 all’andata, l’Al-Ittihad è affondato martedì nella gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Dopo la sconfitta per 3-0 per mano dei Glasgow Rangers, gli unionisti sono stati eliminati prima degli spareggi. Quindi giocherà la fase a gironi della Lega Europea.

Come è stato annunciato, Al Ittihad ha sofferto nei primi minuti della partita nel caldo stadio Ibrox di 50.000 tifosi del Jers. Dopo la prima ammonizione inflitta a Kulak (nono), Anthony Morris ha parato di alto livello su colpo di testa dello stesso Kulak (28). Tra i due, Sippy van der Heyden aveva allertato il portiere scozzese McLaughlin (19) ma il suo colpo di testa, su calcio d’angolo, era andato troppo lontano (19).







Mentre il sindacato metteva il naso alla finestra, sfruttando particolarmente le pecche locali nella ripresa, i locali hanno approfittato di un errore di mano di van der Heyden nel rettangolo per ottenere un rigore. Lo specialista della casa James Tavernier ha preso Morris nel modo sbagliato per aprire le marcature (1-0, 45) prima dell’intervallo.

La squadra di Karel Geraerts parte bene nel secondo tempo ma i locali riescono a prendersi una pausa grazie, ancora una volta, al tiro di Colak in ribattuta di Arfield che viene respinto da Morris (2-0, 58). Con i nervi in ​​fiamme e la moneta che sembrava in grado di cadere da una parte o dall’altra, Tillman ha battuto Morris per far passare gli scozzesi (3-0, 79).







La federazione, che ha fatto pressioni alla fine del periodo, entrerà nella fase a gironi della Lega Europea, un anno dopo essere entrata nell’élite del calcio belga. I vicecampioni belgi potrebbero rimpiangere le tante occasioni perse nell’andata di martedì scorso a Lovanio.

