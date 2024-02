Cento distributori di benzina a secco a Hino: ci aspettiamo che siano pieni nelle prossime ore?

Ma venerdì pomeriggio abbiamo appreso che i blocchi hanno cominciato a sciogliersi dopo che gli agricoltori hanno accettato il dialogo con le autorità. I serbatoi di alcuni distributori di benzina si riempiranno nuovamente nelle prossime ore?





“200.000 litri di carburante avrebbero potuto essere rilasciati senza l'aviazione”, afferma la nostra giornalista Aurélie Heniton. “I due camion sono partiti verso le 6 di sera, ma uno di loro non è riuscito ad andare lontano ed è stato forato. Per quanto riguarda le barriere che impediscono ai camion di entrare e uscire dal magazzino della compagnia petrolifera, la situazione non è stata risolta”. Ci è stato detto che il caso Veloy è ancora in discussione”.

Pertanto, gli agricoltori attendono notizie per esprimere le loro opinioni. “Se la diga di Flowe viene rimossa, le stazioni verranno rifornite rapidamente, ma se viene mantenuta, il numero delle stazioni problematiche non dovrebbe necessariamente cambiare perché il settore afferma di approvvigionarsi in modo diverso, in particolare da altri depositi”, spiega il nostro giornalista.