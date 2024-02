Notizie sulla tecnologia Jvi Centinaia di adolescenti si mettono in fila per sottoporsi a una scansione dell'iride in cambio di denaro

Le code di adolescenti che si allungano fuori dai centri commerciali indicano una tendenza interessante: centinaia di giovani si sottopongono a scansioni dell'iride in cambio di criptovaluta…

Worldcoin: crescente appeal e crescenti preoccupazioni

Nei centri commerciali di tutta Europa si registrano attualmente code impressionanti, soprattutto di adolescenti, tutti desiderosi di farsi scansionare l’iride. Il motivo di questa corsa straordinaria è la proposta di Worldcoin, Una criptovaluta che offre pagamenti periodici ai partecipanti tramite un'applicazione dedicata.

Sebbene questa iniziativa attiri sempre più giovani, suscita anche crescenti preoccupazioni.

La scorsa settimana, il prezzo del token Worldcoin ha registrato un aumento significativo, passando da un valore vicino ai 2 euro, dove era rimasto stagnante per gran parte della sua esistenza, a oltre sette euro. Questo picco di crescita coincide con lunghe code per i controlli dell’iride, ma ha anche destato preoccupazione tra molti cittadini.

Preoccupazioni per le lunghe code

Come confermato dall'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD), sono stati presentati diversi reclami riguardanti il ​​trattamento dei dati di Worldcoin. Questi reclami sono attualmente “in fase di analisi” e non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale in merito alla legalità e alla conformità di Worldcoin in Spagna.

In Francia, gli enti regolatori locali hanno deciso di vietare questa iniziativa, proprio come in Kenya, Brasile o India, per motivi di privacy. Dietro Worldcoin c'è Tools for Humanity, co-fondato da Sam Altman, CEO di OpenAI.

I critici di Worldcoin sottolineano che i giovani sono uno dei gruppi target per la scansione dell'iride negli scambi di criptovalute. Secondo alcune segnalazioni sui social, in queste file d’attesa ci sarebbero dei minorenni. Sebbene non sia chiaro se potranno registrarsi presso Worldcoin, dato che l'età del consenso per l'utilizzo dei dati personali è di 16 anni, Worldcoin chiarisce che il suo servizio è destinato a persone di età superiore ai 18 anni.

Ricardo Maciera, direttore regionale europeo di Tools for Humanity, spiega che la scansione dell'iride è il modo più affidabile per verificare la nostra identità di esseri umani. L'obiettivo dell'applicazione è creare un sistema di identificazione universale, basato su un elemento unico e prezioso come l'iride. Tuttavia, la società conferma di non voler conoscere la vera identità della persona dietro l'iride scansionata.

In Spagna, Worldcoin ha registrato un picco settimanale di 10.000 registrazioni nel novembre 2023. Attualmente conta 360.000 utenti verificati. La registrazione avviene attraverso più di 20 piattaforme distribuite nei centri commerciali più famosi di città come Barcellona, ​​Madrid, Valencia, Malaga o Bilbao.

Per quanto riguarda la privacy, Worldcoin sottolinea che “tutte le foto vengono cancellate immediatamente dopo la registrazione. Non lasciano mai la RAM di Orb.” Le preoccupazioni riguardo a questa mossa hanno meno a che fare con la gestione della privacy da parte di Worldcoin e più con il fatto che avere i record dell'iride di milioni di persone rappresenta un vettore significativo di rischi per la sicurezza. Un intero database può rappresentare un problema serio se cade nelle mani sbagliate.

In risposta alle indagini, la Fondazione Worldcoin afferma che “si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti pertinenti che regolano il trattamento dei dati personali nei mercati in cui opera Worldcoin. Ciò include, tra le altre cose, la normativa generale europea sulla protezione dei dati Regolamento (“GDPR”).

Worldcoin incoraggia le autorità di regolamentazione, comprese le autorità di protezione dei dati, nonché i consumatori, a consultare e richiedere informazioni o chiarimenti sui suoi programmi disponibili per le persone nelle loro comunità, città, paesi o regioni.