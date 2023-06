C’è vita in Europa? Lo studio evidenzia i potenziali limiti

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Europa, una luna abitabile nel sistema solare Europa è una delle quattro principali lune di Giove. Protegge un oceano di acque ghiacciate, …

Tra le stelle che potrebbero potenzialmente ospitare forme di vita anche molto primitive, Europa occupa un posto di rilievo. Perché se la superficie ghiacciata fosse completamente ostile, l’oceano di acqua liquida e salata al di sotto di questa spessa crosta di ghiaccio presenterebbe tutte le proprietà necessarie ed essenziali per lo sviluppo dell’attività biologica: acqua liquida, nutrienti dalle interazioni tra la crosta e questo oceano occulto , e il calore emanato da molti vulcani sommersi. Uno schema che alla fine può essere eccessivamente ottimista.

Almeno questa è la conclusione di un nuovo articolo pubblicato sulla rivista La scienza avanza. Sulla base di modelli numerici, un team di ricercatori ha già riprodotto le condizioni per l’evoluzione termica di Europa e le loro conseguenze per la dinamica e l’abitabilità di questa giovane luna.

Una luna ghiacciata fuori… e dentro

Sulla base dei dati riportati dalla missione Galileo, studi precedenti avevano ipotizzato che, come la Terra, Europa fosse una stella distinta composta da un nucleo metallico e un mantello di silicato anidro (senza acqua). Questa differenziazione si sarebbe verificata nel momento stesso della formazione del satellite per accrescimento o poco dopo.

Tuttavia, i risultati di questo nuovo studio indicano uno scenario completamente diverso. Sembra infatti che Europa si sia formata a temperature molto più basse di quanto si pensasse in precedenza. Le temperature sarebbero state comprese tra -70 e +30 gradi Celsius. Di conseguenza, la luna di Giove avrebbe completato la sua fase di accrescimento prima di differenziarsi, formando un nucleo metallico che richiedeva temperature molto più elevate.

All’inizio l’Europa era costituita da un solo strato omogeneo costituito da una miscela di ghiaccio d’acqua e / o rocce silicatiche idrate, cioè contenenti idrogeno e ossigeno. È l’essiccazione dei silicati, sotto l’influenza del metamorfismo, che darebbe origine a un oceano di acqua liquida che ricopre la superficie della luna e la sua crosta ghiacciata.

Riscaldamento insufficiente per sostenere buone condizioni di vita?

Per quanto riguarda il nucleo, gli scienziati mettono in dubbio la sua attuale esistenza. Se fosse realmente esistito, si sarebbe formato solo molto più tardi, diversi miliardi di anni dopo la formazione del satellite! Per i ricercatori, infatti, è possibile che il calore interno di Europa non sia mai stato sufficiente a permettere la formazione di un nucleo metallico. In questione, la massa molto piccola di questa piccola luna, che è solo l’uno per cento della massa terrestre.

Tuttavia, se questa energia viene a mancare nella formazione del nucleo, ciò mette in discussione la presenza di un’intensa attività vulcanica e idrotermale a livello del fondo oceanico. Così, gli scambi geochimici tra rocce e acqua, favoriti soprattutto da idrotermali di origine magmatica, saranno molto più deboli di quanto si pensasse. Questi risultati indicano che l’apporto di nutrienti e calore sarebbe quindi piuttosto basso, alterando così le condizioni abitative necessarie per la potenziale evoluzione della biosfera dell’eurosfera.

Un’ipotesi che si baserà sui futuri dati riportati da Europa Clipper, la prossima sonda della Nasa a raggiungere la luna di Giove nel 2030 (lancio previsto per ottobre 2024).