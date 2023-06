Il fosforo, elemento essenziale per la vita, è stato scoperto sulla luna di Saturno

Per la prima volta, il fosforo, un componente essenziale del DNA e dell’RNA, è stato identificato in un oceano al di fuori della Terra. “È una scoperta sorprendente”, ha detto uno dei coautori dello studio.

La lunga ricerca di vita extraterrestre ha ricevuto un grande impulso: il fosforo, un elemento essenziale per la vita, è stato scoperto in un oceano sotto la superficie ghiacciata.Inclinatoluna Saturno.

La scoperta, basata su uno studio dei dati raccolti dalla sonda Cassini da NASApubblicato mercoledì sulla prestigiosa rivista natura. Esplora la sonda Cassini Saturnoi suoi anelli e le sue lune, dal 2004 fino alla sua distruzione nell’atmosfera del gigante gassoso nel 2017.

“Siamo stati davvero fortunati dopo tre anni a trovare i fosfati, che è probabilmente la cosa migliore che siamo riusciti a trovare nei dati”.annunciato Franco Postbergscienziato planetario presso la Libera Università di Berlino** e coautore dello studio, V euronews.next.

Inclinato Spara acqua attraverso le crepe nella sua crosta ghiacciata che formano una colonna di particelle ghiacciate. Queste particelle, che provengono dall’oceano sotterraneo della luna, contribuiscono all’anello E. Saturnoun debole anello situato dietro gli anelli più prominenti del pianeta.

La ricerca degli scienziati si è concentrata sui dati ottenuti dallo strumento Analizzatore di polveri cosmiche A Cassini Durante i suoi incontri con queste particelle ghiacciate di Encelado nell’anello E di Saturno.

Gli scienziati sono stati in grado di rilevare alti livelli di fosfato di sodio in alcuni cereali. Il fosfato di sodio è costituito da sodio, ossigeno, idrogeno e fosforo legati chimicamente.

Per convalidare ulteriormente le loro scoperte, i coautori di Europa e via Giappone Sono stati condotti esperimenti di laboratorio per dimostrare che il fosforo era effettivamente presente nell’oceano sotterraneo diInclinato.

Ciò ha portato ad un’altra scoperta importante come le concentrazioni di fosforo nell’oceanoInclinato Si è scoperto che è almeno 100 volte superiore a quello osservato negli oceani Tirasebbene il fosforo sia uno dei composti più rari trovati al di fuori della Terra.

C’è vita extraterrestre su Encelado?

“Dalle precedenti misurazioni di Cassini, sapevamo già che Encelado poteva essere un luogo in cui poteva emergere la vita, la vita extraterrestre”.annunciato Franco Postberg.

MentreInclinato Gli scienziati sono da tempo interessati a questa possibilità e il fosforo è stato l’ultimo dei sei elementi costitutivi della vita ad essere scoperto sulla Terra Inclinato.

Il fosforo svolge un ruolo importante in molti processi biologici, tra cui la formazione del DNA e il trasferimento di energia all’interno delle cellule.

Franco Postberg Ha aggiunto che mentre la scoperta del fosforo potrebbe essere stataInclinato Il luogo più abitabile del nostro sistema solare al di fuori della Terra, non ci sono prove attuali che sia effettivamente abitato.

Dopo la scoperta del fosforo, la grande domanda ora è se la vita esista davvero sulla luna di Saturno.

secondo Franco PostbergIl prossimo passo dovrebbe essere l’invio di una missione dedicata a rilevare la vita extraterrestre su Encelado.

“In realtà, secondo me, è la migliore opportunità per l’umanità di cercare la vita extraterrestre in questo momento, motivo per cui penso che dovrebbe essere fatto. Ci sono già molti concetti di missione nella pianificazione.”ha detto. “Non è stato ancora deciso o finanziato, ma penso che nei prossimi cinque o sei anni, forse prima, l’agenzia prenderà la decisione”..

Oltre alla scoperta del fosforo, gli scienziati sono stati in grado di scoprire che le condizioni che consentono l’esistenza di oceani ricchi di fosforo possono essere trasferite ad altre lune oceaniche nel sistema solare esterno, il che potrebbe significare che anche le lune di altri pianeti hanno condizioni di vita favorevoli .