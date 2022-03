À quoi s’attendre avec la mise à jour iPhone de la semaine prochaine

Outre des fonctionnalités racconta que Face ID con maschera e controllo universale, Apple publiera le iOS 15.4 bientôt. Il ya quelques jours, Apple a organisé son événement Peek Performance ou il an annoncé quelques appareils. Per quanto riguarda il nuovo iPhone con un piccolo budget, la società e il nuovo iPhone SE 3 hanno il chipset A15 Bionic e la connettività 5G. Apple a égallement annonce deux nouvelles couleurs pour la gamme iPhone 13.

L’un des produits les plus excitants révélés lors de l’événement du printemps était il Mac Studio. L’essenziale di un Mac Mini con il chipset più potente d’Apple, l’M1 Ultra. Come l’impresa presente, l’M1 Ultra offre un vantaggio delle prestazioni del 90% per il rapporto con il chipset Intel Core i9-12900K e corrisponde alle prestazioni ausiliarie del processore grafico GeForce RTX 3090 di Nvidia.

Dans un communiqué de presse officiel pour l’iPhone 13 le 8 mars, Apple an annoncé que “iOS 15.4 sera disponibile sous form de mise à jour logicielle gratuite à partir de la semaine prochaine.” Inoltre, Apple una nota sui modelli di colore verde dell’iPhone 13 e dell’iPhone SE 3 seraient livrés avec iOS 15.4. À partir de maintenant, les utilisateurs peuvent precommander ces appareils sur le site officiel d’Apple. Cependant, à mesure que les téléphones deviennent disponibles et que les livraisons a partire dal 18 marzo 2022, la versione publique d’iOS 15.4 devrait égallement être disponibile. Inoltre, la mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone sera compatibile con gli abiti prenant in carica iOS 15. Il fabbricante iOS base a Cupertino envoie généralement les mises à jour vers 10 h 00 PST.

iOS 15.4 fornisce una moltitudine di funzionalità per gli utenti dell’iPhone

iOS 15.4 nuove funzionalità. Ce sera une mise à jour lourde pour les utilisateurs d’iPhone. L’une des fonctionnalités les plus en vogue de la prochaine mise à jour de l’iPhone è il Face ID con una maschera. Pendente la pandémie de Covid-19, de nombreux utilisateurs ont eu du mal à utiliser Face ID sur leur iPhone tout en portant un masque. Heureusement, avec la mise à jour à venir, les utilisateurs pourront le faire. Une autre fonctionnalité fournie avec iOS 15.4 est Universal Control. Quando arriva, gli utenti versano il collegamento e gli accessori Apple dice a un iPad e a un Mac e usa il mio clavicembalo e il mio aiuto per il controllo dei due. Enfin, pour les amateurs d’emoji, la price en charge d’Emoji 14 débloquera jusqu’à 37 nouveaux emojis (avec 75 ajouts de couleur de peau), y compris le visage fondant et l’emoji de l’homme enceinte.

Apple ha citato augmentation des cas d’utilisation, abusive d’AirTag, Apple a inclus deux fonctionnalités dans la versione bêta d’iOS 15.4 qui avertissent les utilisateurs de suivre quelqu’un sans leur’ ​​permesso di ottenere il permesso di non essere menzionato in Apple à prossimo. En dehors de cela, una versione bêta d’iOS 15.4 contient égallement e nouvelle voix Siri, qui serait la cinquième option pour les utilisateurs. Le funzionalità aggiuntive di Apple per il pubblico da iOS 15.4 includono il widget Apple Card e gli identificatori numerici di Apple Wallet. Plus de détails sur ces fonctionnalités seront disponibles au fur et à mesure qu’Apple publiera le iOS 15.4.

Fonte: Pomme

