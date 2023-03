Grandi pericoli per l’umanità: Elon Musk e centinaia di esperti chiedono una rottura dell’intelligenza artificiale

Mercoledì Elon Musk e centinaia di esperti mondiali hanno firmato un appello per una pausa di sei mesi nella ricerca sull’intelligenza artificiale più forte di ChatGPT 4, il modello OpenAI lanciato a metà marzo. “Grandi pericoli per l’umanità”.

In questa petizione pubblicata su Futureoflife.org, chiedono una pausa fino a quando i sistemi di sicurezza non saranno messi in atto, comprese nuove autorità di regolamentazione dedicate, supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie per aiutare a distinguere tra realtà artificiale e istituzioni in grado di gestire “Drammatico sconvolgimento economico e politico (soprattutto per la democrazia) che l’intelligenza artificiale causerà”. Sistemi di intelligenza artificiale incontrollabili superiori agli umani

La petizione include figure che hanno precedentemente espresso pubblicamente timori di un’intelligenza artificiale incontrollabile che potrebbe superare gli umani, tra cui Elon Musk, proprietario di Twitter e fondatore di SpaceX e Tesla, e Yuval Noah Harari, autore di “Sapiens”. Anche il pioniere canadese dell’intelligenza artificiale Yoshua Bengio, uno dei firmatari, ha espresso le sue preoccupazioni durante una conferenza stampa virtuale a Montreal: “Non credo che la società sia pronta ad affrontare quel potere, la possibilità di manipolazione della popolazione, per esempio, che potrebbe mettere in pericolo le democrazie”. “Quindi dobbiamo prenderci il tempo per rallentare questa corsa commerciale in corso”, ha detto. Chiedendo la discussione di questi problemi a livello globale, ha aggiunto, “Come abbiamo fatto con l’energia e le armi nucleari”.

Il capo di chatGPT è “un po’ spaventato” dalla sua creazione Sam Altman, capo di OpenAI, il creatore di chatGPT, lo ha ammesso lui stesso “poca paura” Creando se è abituato Disinformazione o attacchi informatici su larga scala. La società ha bisogno di tempo per adattarsi. ha detto ad ABCNews a metà marzo. READ Il design futuristico della Mini EV unirà "innovazione e tradizione" “Negli ultimi mesi i laboratori di intelligenza artificiale si sono impegnati in una corsa incontrollata per sviluppare e implementare cervelli digitali sempre più potenti, che nessuno, nemmeno i loro creatori, può comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile”. loro credono.