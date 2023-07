Cosa ci insegna la conversione Ford Genk sui Caterpillar Gosselies

Ricordi la favola della lepre e della tartaruga? La morale è molto semplice: non ha senso correre, bisogna partire in orario. Puoi essere ispirato a confrontare le riconversioni dei siti Caterpillar a Charleroi, e Ford, a Genk, entrambi abbandonati dai loro proprietari e operatori.

Le fabbriche hanno avuto storie molto simili: la chiusura annunciata nel 2012 per lo stabilimento automobilistico del Limburgo, attuata nel dicembre 2014; E nel 2016 per il produttore statunitense di macchine edili, che è stato raggiunto un anno dopo.

Nel giugno 2017 è stato attivato il piano Catch su iniziativa di Paul Magnette. E i primi risultati non si fanno attendere: la lepre gatta corre davanti al giunco ​​della tartaruga. Ma il piacere di superare l’avamposto fiammingo sarà seguito da clamorosi fallimenti per Caterpillar Gosselies: prima Thunder Power ha ceduto, e poi Legoland all’inizio di quest’anno.

Interrogando il ministro vallone dell’Economia, Willi Borsus, sulla strategia applicata nel Limburgo, il vice ecolo Christophe Clercy ha conficcato un coltello nella ferita. Tuttavia, Willy Borsos si rifiuta di tracciare parallelismi: “I due siti non sono comparabili”Insiste, anche se le apparenze tendono ad essere diverse. A Genk, il piano di riconversione realizzato dalla Regione fiamminga nel 2013 prevedeva la realizzazione di un parco commerciale.In collaborazione con la Provincia del Limburgo, si è deciso di distruggere gli edifici Ford e liberare il terreno per creare Logistic Valley Flanders. investimenti significativi, il sito è stato suddiviso in tre zone per essere rivitalizzato da partenariati pubblico-privato Il governo fiammingo ha venduto l’ultimo appezzamento di terreno per l’ex stabilimento Ford a Genk e alla Società di sviluppo provinciale (POM-Limburg) all’inizio di quest’anno .In questo contesto, il produttore di macchine agricole John Deere ha deciso di assemblare i propri veicoli a marchio Rhenus Automotive e a Charleroi è stata fatta la scelta di mantenere gli edifici Caterpillar”.

ministro ufficiale: “Né la Walloon Export Agency né la Wallonie Corporation sono state invitate da John Deere a lavorare lì”.quindi non abbiamo perso nessuna opportunità. “La ricerca di un investitore per il sito è in corso e tutti gli attori coinvolti sono pienamente mobilitati”.