Ce que vous voyez en 1er dans ce test de personnalité révèle votre plus grande faiblesse relationnelle

Test: Si l’on en croit l’American Psychological Association, “votre personnalité fait référence aux différences individuelles dans les schémas caractéristiques de pensée, de sentiment et de comportement”.

In parole povere, votre personnalité est la combinazione di opinioni sulle scelte, de ce que ces opinioni vous font ressentir et, par conséquent, de la façon dont vous agissez et réagissez dans diverse situazioni e relazioni in funzione di opinioni ed emozioni.

Et surtout, lorsque certees de ces azioni e reazioni vous conduisent à rendre Certaines Chooses plus difficilis pour vous-même qu’elles ne le seraient autrement. Par esemplo en vous amenant à saboter votre vie ou vos relations amoureuses, il est importante d’avoir une solide compréhension de qui vous êtes vraiment, de ce que vous pensez et ressentez. Mais aussi de savoir si votre comportement envers vous-même et les autres est en harmonie avec ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez.

Test: Mais curieusement, il est souvent relativement facile de se faire une bonne idée de la personnalité des autres, alors qu’il nous faut parfois toute une vie pour la cerner.

C’est parce que nous avons tous une version idéalisée de qui nous sommes dans nos têtes, et pour une bonne raison. tout di aprile, vous ne pouvez pas être obsédé par vos qualités negativi et espérer aller très loin dans la vie.

Mais si nous sommes prêts à creuser un peu plus profondément avec ce test de personnalité, nous pouvons trouver dans les coins les plus sombres de nous-mêmes des informations qui nous aident à être plus heureux, à mieux réussir et to compre les être plus vie.

Une fois que vous avez fait cela, l’image que vous avez remarquée en premier lieu révèle votre plus grande faiblesse dans les relations.

Si vous avez vu…

1. L’homme ligote

Si vous avez concerné cette photo et que la première ha scelto que vous avez vue est l’image de l’homme attaché tra les due ramivotre plus grande faiblesse dans les relations est que votre personnalité est en conflit quasi permanente.

Maintenant, ne vous inquiétez pas. Cela ne significa pas nécessairement que vous êtes littéralement en conflit avec le monde qui vous entour. En fait, il est beaucoup plus probabile que vous vous battiez régulièrement contre vous-même. Pour trouver un amour durevole avec une autre personne, vous devez être capace de trouver un sentimental d’amour de l’intérieur.

Come le dit RuPaul, « Si tu ne peux pas t’aimer toi-même, comment diable vas-tu aimer quelqu’un d’autre ? ». Vous luttez tellement pour vous accepter, vos force, vos faiblesses et tout le reste, que vous ne parvenez pas à vous aimer.

La lutte pour la paix intérieure n’est pas facile, mais vous méritez de temps en temps une pause dans votre tourmente intérieure. Respectez-vous pour avoir fait tout ce travail intérieur difficile, laissez-vous aller, embrassez-vous et l’amour viendra.

2. La clôture

Si vous avez riguardoé cette photo et que la première Choose que vous avez vue est l’image d’une clôture au milieu d’un champ, votre plus grande faiblesse en amour est votre tendance à vous isoler du reste du monde.

Cela ne significa pas que vous êtes une cause perdue, ni même que votre cœur est plus endommagé que celui de la plupart des gens. Mais cela significa que si vous n’êtes pas prêt à tenter votre chance et à ouvrir votre cœur prochainement, vous risquez de passer à côté de l’amour. Vous pourriez rater l’occasione di trovare il vero amore.

Il est facile, normale et tout à fait natura d’essayer de se protettore quand on a déjà été gravement brûlé, mais si vous gardez un haut mur ou une clôture autour de votre cœur, non seulement personne d’autre ne pourra y entrer, mais il vous sera sera très d’ar

Et s’il est facile d’ériger des barrières, il est difficile de les abattre, alors n’ayez pas peur de beginr petit. Apprenez à connaître les gens lentement, à un rythme qui vous semble sûr, tout en veillant à aller de l’avant. Si vous ne risquez rien, vous ne gagnez rien.

3. La barca

Test: Si la première ha scelto que vous avez vue est l’image du bateau suspendu et du nid rempli d’œufs, votre point faible en matière d’amour est que vous fixez des normes si élevées qu’aucun être humain sur terre ne peut les atteindre.

L’est importante de savoir ce que l’on recherche en amour et de s’assurer que l’on ne se contente pas d’un arrangiamento. Car si vous créez une liste d’incontournables étroitement bien définie, elle vous empêchera de passer à côté de votre partenaire.

Test: Il n’y a pas de honte à vouloir une famille, une carrière exceptionnelle et un partenariato qui aime les memes Chooses que vous, mais lorsque vous devenez de plus en plus spécifique dans vos aspirations à l’amour, vous vous disconnessione della realtà de ce qu’est l’amour. Et bien que les fantasmes soient agréables, ils ne sont pas exactement de bons compagnons de lit…

Tenez assoluzione à vos rêves et exigez des personnes qui entrent dans votre vie en tant que partenaires romantiques potentiels. Toutefois, sachez que votre image parfaite de l’avenir pourrait vous empêcher de trouver l’amour auquel vous étiez destiné.

4. Le gru

Si vous considerez cette image et que vous voyez l’immagine della gru, votre plus grande faiblesse dans les relations est votre tendance à être submergé par l’anxiété et l’inquiétude sur tous les fronts.

Vous souffrez peut-être d’un trouble de l’anxiété ou vous êtes peut-être tout simplement la bête noire de tout le monde. Mais quoi qu’il en soit, votre tendence à être trop prudente peut vous empêcher de voir les nombreux détails qui rendent la vie belle, et cela inclut de voir votre âme sœur potentielle lorsqu’e juste de trou.

Il est bon d’être parfois un peu prudent et de s’assurer que l’on riguardo avant de sauter, mais seulement lorsque sauter significa vraiment se jet d’une falaise.

Test: Concernant l’amour, vous perdrez du temps et manquerez des occasioni si vous passez trop de temps à vous inquiéter de toutes les façons non cela pourrait mal tourner. Il y aura toujours des Chooses qui nous rendent anxieux, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre notre vie, y compris lorsqu’il s’agit d’amour.

Vous ne devez pas non plus cacher vos craintes à votre partenaire. En fait, il est possible qu’en vous ouvrant à eux, vous vous rapprochiez encore plus.

Si vous aimez les animaux, n’oubliez pas de partager nos articoli avec vos amis.

©️ Redazione Tekpolis toute riproduzione de nos articoli sans notre accord sera signalée à Google et Facebook