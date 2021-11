Quali sono i luoghi in cui ci inquiniamo di più?

L’Istituto Pasteur e il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria, in collaborazione con Public Health France e l’Istituto IPSOS, hanno rivelato gli ultimi risultati dello studio ComCor sulla base di un esame approfondito dei dati su 12.634 persone che sono risultate positive al SARS-CoV- 2 e 5.560 controlli (non infetti) tra il 23 maggio e il 13 agosto di quest’anno. I risultati di queste indagini statistiche sono stati pubblicati in The Lancet Regional Health Europe il 26 novembre Ha permesso di identificare meglio i luoghi pubblici o privati, dove il rischio di contrarre il virus Covid-19 è più alto. Bar, discoteche e auto condivise accedono al sito della piscina. Questa classificazione fornisce una migliore comprensione di alcune delle misure che le autorità sanitarie stanno adottando per combattere l’epidemia, come l’implementazione di una tessera sanitaria o l’uso di mascherine in spazi chiusi.

bambini inquinati In un comunicato stampa L’Istituto Pasteur afferma di “identificare pub al chiuso e feste private come luoghi di trasmissione delta variabile tra gli under 40 tra il 9 giugno e il 9 luglio, con rischi maggiori per gli uomini rispetto alle donne”. In quel momento si stava svolgendo il Campionato europeo di calcio, che “indica che gli incontri con i tifosi durante le partite potrebbero aver avuto un ruolo nella diffusione del virus, come è stato osservato anche nel Regno Unito”, secondo l’Istituto Pasteur. “Le discoteche, chiuse da tempo, erano anche luoghi di trasmissione”, afferma lo studio.

Palestre senza rischi Ma le notti di ballo e sudore non sono gli unici fattori per la diffusione del virus. Pasteur osserva que « chez les plus de 40 ans, la presenza d’enfants dans l’entourage a été associée à un surrisque d’infection qui va de +30% pour les collégiens à +90% pour les très jeunes enfants (moins de tre anni”. contagiati.”), taxi (+50%), metro (+20%), treno (+30%), e aereo (+70%). “ READ Più di 600 pazienti sono in terapia intensiva Al contrario, afferma l’Istituto Pasteur, “non sono stati documentati rischi maggiori per luoghi culturali, negozi (ad eccezione dei negozi locali), ristoranti (in un momento in cui molti operavano all’aperto con ventilazione), luoghi di culto, attività sportive e riunioni di famiglia. .” (ad eccezione dei matrimoni di cui sono stati documentati maggiori rischi).