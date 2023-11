Il tour di ascolto degli operatori sanitari di Manitoba inizia l’8 dicembre

Il governo di Manitoba inizia il suo giro di ascolto per gli operatori sanitari l’8 dicembre. La prima tappa sarà al Grace Hospital di Winnipeg.

Lo hanno annunciato lunedì il premier del Manitoba Wab Keino e il ministro della Sanità Uzuma Asagawara in una conferenza stampa.

Lo ha promesso in campagna elettorale il Manitoba New Democratic Party (NDP). Ricostruire la cultura all’interno del sistema sanitario E di creare un nuovo rapporto di collaborazione con gli infermieri.

Nel suo discorso al trono la settimana scorsa, il governo provinciale lo ha confermato Promuovere una cultura della comunicazione aperta e trasparente E che le sue decisioni siano salutari Faremo affidamento sulla vasta conoscenza ed esperienza dei nostri lavoratori in prima linea .

È molto importante che le nostre decisioni per rafforzare il sistema sanitario si riferiscano direttamente a ciò che ci dicono gli operatori sanitari e riflettano il nostro rispetto e apprezzamento per la competenza di quegli operatori che garantiscono il successo del nostro sistema sanitario. “ha osservato Uzuma Asagawara.

Una dichiarazione provinciale afferma che Wap Kino, Uzuma Asagawara e membri del governo provinciale terranno colloqui di un’ora con gli operatori sanitari.

Il nuovo governo democratico afferma che gli operatori sanitari saranno incoraggiati a parlare liberamente, senza timore di ritorsioni, per affrontare la carenza di forza lavoro, nonché per affrontare le sfide del sistema sanitario e proporre soluzioni innovative.

Quando non c’è fiducia, si arriva al burnout. Quando ci sarà fiducia tra lavoratori e governo, costruiremo insieme affinché il sistema sanitario in Manitoba sia migliore “Wap Kinyo dice. Questo tour mira a ricostruire la fiducia e raccogliere dati per la riforma del sistema sanitario.

Nei prossimi mesi il tour di ascolto sarà condotto anche con gli operatori sanitari dell’Health Sciences Centre, del St. Boniface Hospital e del Victoria Hospital di Winnipeg.

Ciò includerà anche visite agli ospedali di Steinbach, Brandon, Thompson e Selkirk. Il distretto dice che altre località potrebbero essere aggiunte.