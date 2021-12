Pep Guardiola pieno di lodi per Kevin De Bruyne. Allenatore Manchester, per i sei anni di stratega dei Red Devils, martedì sul sito del club inglese ancora una volta ha elogiato le sue qualità di sponsor.

“Quando è in buona forma è unicoHa detto il tecnico spagnolo.È anche un combattenteHa detto di De Bruyne, che ha segnato 3 gol nelle ultime tre partite, che ha visto il City segnarne 17, credendo che il suo re degli assist sia tornato al suo meglio, partita dopo partita.

“Va sempre meglio. Ha giocato eccezionalmente contro il Leicester (6-3, domenica, ndr). Kevin è con me da sei anni e tutto ciò che facciamo insieme quando è in buona forma è fantastico. C’è qualcosa di unico al mondo e lo sappiamo. Kevin è un giocatore eccezionale. Ha faticato a fine stagione, ma ora sta molto meglio. È stato molto bravo nella partita di Leeds contro il Leicester, come ho detto, è stato molto bravo per tutta la partita. È un combattente, un ragazzo che segna e aiuta“.