Cava, consiglio comunale quarantena-edition: in webchat la situazione Covid-19

Consiglio comunale ancora in corso a Cava de’ Tirreni. L’assise cittadina in modalità online

Cava de’ Tirreni. E’ ancora in corso la prima seduta telematica del consiglio comunale riunitosi online a causa dell’emergenza Covid-19.

I lavori dell’assise sono stati preceduti da un minuto di silenzio in memoria dei sei cittadini vittime del coronavirus.

A fare il punto della situazione in Città è stato il sindaco Vincenzo Servalli, il quale, con il supporto dei rispettivi delegati, ha snocciolato i numeri e i risultati di quanto messo in campo per contenere il contagio e, contestualmente, supportare le categoria maggiormente colpite: le famiglie in difficoltà economica e le attività produttive.

“Stiamo gestendo l’emergenza sanitaria in maniera dignitosa – ha detto il primo cittadino –. Siamo di fronte a un primo parziale miglioramento della situazione che ci fa vedere la luce verso il tunnel. Ad oggi all’emergenza sanitaria si associa quella economica dei commercianti, soprattutto nei settori più piccoli, situazioni ai limiti del collasso con il dubbio di riaprire la saracinesca. In tal senso stiamo cercando di venire incontro alle esigenze dei commercianti e vagliare una serie di misure di sostegno di concerto con l’assessore alle attività produttive Annetta Altobello e l’assessore al bilancio Adolfo Salsano”.