AgoraExpat, specializzata in soluzioni di assicurazione sanitaria per espatriati

Avere una buona copertura sanitaria quando ci si stabilisce all’estero è essenziale, ma non è facile orientarsi tra le numerose offerte sul mercato. Dal 2012, la società francese indipendente AgoraExpat supporta gli espatriati e le persone che si preparano a trasferirsi all’estero con soluzioni assicurative internazionali adattate al loro profilo.

Con sede a Parigi e New York, AgoraExpat supporta gli espatriati in tutto il mondo, specializzandosi nel sistema sanitario negli Stati Uniti. Il fondatore e presidente dell’azienda, Eric Thobi, vive negli Stati Uniti da più di 20 anni.

Supporto personalizzato

Il team AgoraExpat, composto esclusivamente da espatriati francesi, mette la sua esperienza a vantaggio dei suoi clienti. Esperti li seguono durante tutto il loro progetto all’estero, dalla preparazione al soggiorno. Determinano con loro la soluzione assicurativa sanitaria più appropriata per loro, tenendo conto della loro situazione finanziaria e familiare e delle loro condizioni di salute. “L’idea è quella di essere un giocatore localeSpiega Eric Thobi, che lo ha intervistato Radio francese nel mondo“,”Tutti i problemi che i miei clienti affrontano, li ho affrontati io stesso. Lavora per aiutarli e dare loro consigli!Il ruolo dei membri di AgoraExpat: rispondere a tutte le domande che gli espatriati si pongono durante la loro avventura assicurativa e portare la loro esperienza maturata durante molti anni di espatriati Nota: tutti i dipendenti dell’azienda sono francesi, ma i servizi sono aperti a tutte le nazionalità.

Contratto fiduciario

AgoraExpat si circonda di partner affidabili e confronta regolarmente diverse offerte assicurative sul mercato per poter offrire sempre il meglio. L’obiettivo del mediatore indipendente: indirizzare i propri interlocutori verso le soluzioni meno costose e più adatte al paese di emigrazione. Questo servizio di assistenza è completamente gratuito per i clienti.

Gli Stati Uniti, un mercato complesso

Il sistema sanitario negli Stati Uniti è il più costoso e complesso del mondo. Come espatriato nel paese, si consiglia vivamente di circondarsi di esperti per avere una visione più chiara, anche se è una necessità. “Devi stare attento a dove metti i piedi per evitare insidie ​​ed evitare di ritrovarti con soluzioni che non reggono.raccomanda Eric Thoubi, su un microfono Radio francese nel mondo. Non molti broker assicurativi osano mettere piede negli Stati Uniti perché il mercato è molto diverso dagli altri mercati. AgoraExpat ne ha fatto la sua specialità!

Due processi opposti

I sistemi sanitari francese e americano hanno ben poco in comune. “In Francia siamo coccolati e accuditi. Ci sono tassi di mutua assicurazione che sono regolamentati. Negli Stati Uniti non è così. È costoso, ci sono 50.000 tipi di assicurazioni là fuori. A volte sei coperto dal tuo datore di lavoro, a volte no. Le condizioni assicurative differiscono da quelle francesiEric Thobi spiega: Meglio circondarsi così il sogno americano non si trasforma in un incubo!

Sei interessato ai servizi offerti da AgoraExpert? chiedere Preventivo in linea Oppure rivolgiti agli esperti di un broker assicurativo per una consulenza personalizzata e gratuita Campione. Puoi anche contattarli tramite l’indirizzo email contact@agoraexpat.com. Dovresti ricevere una pronta risposta entro 24 ore lavorative.

Gwendoline Cuvelier è una giornalista freelance belga che presta la sua penna a vari media e aziende. Appassionata di scrittura e di belle storie di ogni genere, la sua curiosità non conosce limiti. La prova: questa belga di razza scrive per Lesfrancais.press anche se non è né espatriata né francese! Visualizza tutti i post

Gauthier Seys è un presentatore radiofonico, passato da Europe 1, che ha creato la webradio Stereochic, nostra radio partner per tutto il mondo. Visualizza tutti i post





Lo amo : mi piace scaricamento…

lascia un commento