Il petrolio sta scendendo, la Cina è ancora preoccupata

: I prezzi del petrolio hanno esteso un piccolo calo martedì dopo che il rilascio di una serie di indicatori economici deludenti in Cina per luglio ha ravvivato le preoccupazioni degli investitori sulla domanda nel paese.

Intorno alle 10:20 GMT (12:20 HEC) al barile Brent Brent Il greggio Brent o il petrolio del Mare del Nord è un diverso tipo di petrolio greggio che viene utilizzato come punto di riferimento in Europa ed è quotato all’InterContinentalExchange (ICE), una borsa specializzata nel commercio di energia. È diventato il primo punto di riferimento internazionale per la fissazione dei prezzi del petrolio. Dal Mare del Nord, per la consegna in ottobre, stava perdendo 0,51% A $ 8.577avendo già rinunciato 0,7% un giorno fa.

Il suo equivalente americano, WTI (Intermedio del Texas occidentale Intermedio del Texas occidentale Il West Texas Intermediate (WTI), noto anche come Texas Light Sweet, è una variante del greggio che funge da punto di riferimento per la determinazione del prezzo del greggio e come merce per i contratti future sul petrolio con Nymex (New York Mercantile Exchange), una borsa specializzata in energia.), per consegna a settembre, ceduto 0,68% A $ 81,96dopo una diminuzione 0,8% un giorno fa.

🇨🇳Figure importanti deludenti dalla CinaPorta a un leggero calo dei prezzi, notano gli analisti di Energi Danmark.

Con la Cina che è il più grande importatore mondiale di materie prime, la salute della sua economia è già un importante motore della domanda.

Le vendite al dettaglio cinesi, l’indicatore anticipatore del consumo delle famiglie, sono aumentate solo di 2,5% Su base annua il mese scorso, secondo i dati ufficiali diffusi dal National Bureau of Statistics (NBS).

Questa cifra inferiore alle attese degli analisti è un nuovo segnale di rallentamento dei consumi nel Paese.

Anche la produzione industriale ha rallentato a luglio (+3,7% oltre un anno) vs 4,4% Un mese fa.

Dopo questa serie di indicatori deludenti, martedì la Cina ha interrotto la pubblicazione mensile dei dati dettagliati sulla disoccupazione giovanile, dopo il livello record degli ultimi mesi.

“La Cina non salverà (prezzi del petrolio) tanto prestoJohn Evans, di PVM Energy, licenziato, insistendo sulla sua situazione economica.depresso“.

Il giorno prima, un calo del mercato azionario dello sviluppatore Country Garden, uno dei più grandi gruppi immobiliari cinesi, ha ravvivato le preoccupazioni degli investitori sulla salute economica di un paese in preda a una crisi immobiliare di dimensioni senza precedenti. .

