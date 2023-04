Questa è la città più trafficata del mondo, Bruxelles è nella top 15

Ogni anno, TomTom, leader mondiale nella navigazione GPS, rivela un elenco delle città più trafficate del mondo. In totale, sono state esaminate non meno di 389 città di 56 paesi diversi. Nella sua classifica più recente, abbiamo scoperto che gli automobilisti avrebbero trascorso in media quattro giorni ingorghi a Bruxelles nel 2022, pari a 91 ore… è salito Oggi, la capitale è quattordicesima nel mondo e settima in Europa. Secondo uno studio TomTom, nel 2022 ci vorranno circa 25 minuti e 30 secondi per percorrere 10 chilometri nel centro della città, ovvero 50 secondi in più rispetto al 2021. Una buca, più dell’altra, sembra oltre ad essere da incubo, è giovedì tra le cinque e le sei di sera. In questo preciso momento, ci vorranno 32 minuti e 40 secondi per percorrere 10 chilometri a Bruxelles…

Oltre a stressare i nostri nervi, gli ingorghi, ovviamente, hanno anche un impatto negativo dal punto di vista economico e sul livello di inquinamento. Infatti, gli ingorghi in un anno potrebbero rilasciare 202 kg di anidride carbonica per ogni automobilista che guida a benzina. Genererebbero anche un sovrapprezzo di 161 euro per un'auto a benzina e 130 euro per un diesel. La prossima città belga ad essere menzionata nel resto della classifica è Anversa, che occupa la posizione 185. Per quanto riguarda il primo posto, non sorprende che sia ancora Londra a vincere l'oro dove saranno necessari più di 36 minuti per coprire un distanza di 10 km. Tra i bravi studenti possiamo invece citare Almere in Olanda, dove lo stesso viaggio si compie in soli otto minuti.