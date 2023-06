Casillas: ‘Fa bene al calcio italiano’ La Juventus ha smesso di vincere titoli

Antico Real Madrid Il portiere Iker Casillas ha criticato la Juventus in una recente intervista, affermando che sarebbe “un bene per il calcio italiano” se le altre squadre mettessero fine al dominio del campionato.

Lo spagnolo ha detto a DAZN in un recente articolo che gli è sempre piaciuto guardare il calcio italiano, ma ha pensato che la Serie A fosse “noiosa” dato che solo una squadra ha gareggiato per il campionato ogni anno.

Casillas ha detto al pubblico: “Quando ero giovane, amavo la Serie A, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Tutti i migliori giocatori giocavano lì.

“La verità è che la Serie A ha attraversato un periodo in cui vinceva solo la Juventus, ed è stato un po’ noioso, ma ora negli ultimi anni Napoli e Inter e Milan hanno fermato il predominio della Juve, il che fa bene all’Italia. Calcio.

“Ho mai pensato di giocare in Serie A? A dire il vero, sì, ho molto rispetto per tutte le squadre, ma il Real Madrid è il Real Madrid”.

I bianconeri hanno vinto nove titoli consecutivi tra le stagioni 2010-11 e 2019-20. L’Inter di Antonio Conte ha impedito loro di vincerne 10 di fila prima che il Milan di Stefano Pioli conquistasse lo scudetto.

Ora, sembra certo che il Napoli alzerà il trofeo al termine di questa stagione. Non ci sono state tre vittorie diverse in Serie A in tre anni da quando Lazio, Roma e Juve ne hanno vinte una a testa nelle stagioni tra il 2000 e il 2002.

L’ultima volta che quattro squadre diverse hanno vinto la Serie A in quattro anni è stata tra le stagioni 1988-89 e 1991-92, con Inter, Napoli, Sampdoria e Milan che hanno vinto uno scudetto ciascuna.