Un villaggio italiano per scoprire la dolce vita

Mercoledì 6 luglio è stato inaugurato ufficialmente il mercato italiano La Dolce Vita, i cui stand si trovano sul boulevard Marechal Juin ea Leon Constantin fino a domenica 10 luglio.

I suoi prodotti di punta sono presentati qui Bel Paese (bel paese) da artigiani e produttori di diverse regioni d’Italia: agroalimentare, articoli di moda e accessori, fast food (pizze, pasta da asporto).

Questo mercato italiano è alla sua seconda edizione a Grau-du-Roi, con più espositori. L’anno scorso ne ha visti quattro nuovi. Nicola Bottai, responsabile logistica e animazione della CCI Italiana di Marsiglia, pone il mercato nel contesto dei borghi italiani dove si svolgono fiere e saldi: “Li organizziamo allo stesso modo del comune. Hanno l’opportunità di consolidare l’appeal turistico della località e di arricchire il suo programma di eventi estivi. Per i clienti, è un’occasione per scoprire l’Italia tipica. Prodotti Infine, per i nostri Aziende italiane, è un’occasione per promuovere i propri prodotti in Francia”. E la scelta è ampia.

Ma chi dice che l’Italia è un paese di civiltà e di artigianato. Infine, per portare il pubblico in un’atmosfera italiana, un gruppo musicale presenta cover dei più grandi successi. Italiani, certo!

