Un club italiano disposto a tutto pur di adescare Christophe Galtier

A quasi due settimane dall’annuncio del club della capitale che Christophe Caltier non farà il secondo anno di contratto al PSG, il Napoli ha scelto la sua opzione, il giorno dopo vuole vedere il tattico francese in panchina il prossimo anno.

Nonostante la vittoria del campionato francese con il PSG, i risultati non erano di buon auspicio per i leader del Qatar che volevano fare a meno dei servizi di Christophe Galtier la prossima stagione. Tuttavia, Molti club europei sono interessati al suo profilo La cartella di un ex praticante del LOSC sarà già ampiamente presa in considerazione.

È il caso del Napoli, alla ricerca di un allenatore per sostituire Luciano Spalletti, che non vuole continuare l’avventura al Napoli, nonostante il club abbia disputato una delle sue migliori stagioni in 20 anni da campione d’Italia. Secondo Giornale sportivo, Il tecnico francese sarà la prima scelta della dirigenza napoletana per sostituire Spalletti.

Christophe Galtier di Napoli è la prima scelta Due settimane dopo che il PSG ha annunciato la fine della loro collaborazione, Christophe Galtier potrebbe tornare al Napoli campione d’Italia nel 2023. https://t.co/XAQM5Y2X6M pic.twitter.com/n03K5hNqlh — Il Team (@theteam) 14 giugno 2023

Sebbene favorito dal presidente napoletano Aurelio de Laurentiis, Caltier non era l’unico nella lista dei possibili successori: Anche Paulo Sosa e Rudy Garcia sono possibilità. De Laurentiis e Sousa, infatti, avrebbero già raggiunto l’accordo su un contratto di un anno e uno opzionale con uno stipendio annuo stimato di due milioni di euro.

Va notato che ciò che restava era la vera priorità dei dirigenti napoletani Christophe Galtier non può ancora impegnarsi ufficialmente con il club italiano Perché quest’ultimo deve ancora rescindere un contratto con il club della capitale valido fino al 2024.

Secondo il quotidiano italiano, l’attuale allenatore del Paris Saint-Germain ha cinque giorni per terminare il suo impegno con i campioni di Francia nel 2023. Le trattative con il suo avvocato, Maitre d’Oliver Martin, sono ancora in corso. È stato raggiunto un accordo e le discussioni stanno procedendo bene, il che dovrebbe portare presto a un accordo reciprocamente vantaggioso, terminando così in anticipo l’ultimo anno del suo contratto. Concluse queste trattative, Christophe Galtier potrà dedicarsi a pieno alla sua prossima sfida con il Napoli. La sua prima esperienza fuori dalla Francia.

Massimo L. Un grande fan di tutti i tipi di sport, l’Olympique de Marseille mi fa battere il cuore, Benoit Payer mi prende la testa, Tiger Woods mi fa venire i brividi.