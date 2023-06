Case screpolate e residenti trasferiti… I risultati del terremoto “fortissimo” in Francia

Dopo un terremoto di magnitudo compresa tra 5,3 e 5,8 gradi, sabato mattina si sono registrate due scosse di assestamento (magnitudo 5 e 3,7), secondo l’Ufficio sismologico centrale francese (BCSF), che hanno aumentato i timori dei residenti del settore interessato, alcuni dei quali potrebbero non tornare nella loro vulnerabile patria.

“Non so se ho il diritto di restare a casa”, ha detto ad AFP Guillaume Wacrinier, residente a La Laine. “Tutto è interessato: due facciate incrinate, e non parlo di crepe nell’intonaco. Le pietre sono cadute, ho fatto scorrere le dita in alcune crepe, tutte le mie parti hanno tracce di impatto e ci sono dei vuoti tra i tramezzi”.

“Il mio primo lavoro oggi è rimettere a posto le piastrelle perché sabato sera sono previsti temporali. Ieri sera (venerdì) i miei vicini hanno fatto i bagagli e se ne sono andati”.

Danni simili sono stati osservati nei villaggi vicini, come Saint-Hilaire la-Palud (Deux-Sèvres) dove è stato istituito un perimetro di sicurezza attorno alla chiesa e 38 persone hanno dovuto essere trasportate in questo settore secondo la Prefettura di Deux-Sèvres. .

ferito

Due persone sono rimaste leggermente ferite in questo dipartimento e il terremoto “ha causato molti danni materiali come cadute di massi, crepe e crollo parziale del tetto”, in particolare a Niort.

Continuano, sabato, le valutazioni edilizie effettuate dai vigili del fuoco specializzati in questo compito, che devono ricevere rinforzi dai reparti limitrofi. Il governatorato ha chiesto ai residenti di stare alla larga da edifici che appaiono “fragili”.

E nel sud della Vandea, i vigili del fuoco hanno effettuato sabato decine di interventi dopo scosse di assestamento per “danni minori”, come ciminiere danneggiate.

“Data la gravità del terremoto (…), verrà avviata una procedura rapida per identificare i disastri naturali al fine di tenere conto di possibili danni strutturali”, ha affermato su Twitter il ministro dell’Interno Gerald Darmanin.

Questo terremoto, avvenuto alle 18:38 nella località di Cram-Chabannes (Charentes-Maritimes), a metà strada tra La Rochelle e Niort, è il più importante in questa regione della Francia occidentale in cinquant’anni e un terremoto registrato a Oléron nel 1972.

I terremoti di magnitudo 5 o superiore, come quelli registrati venerdì sera, sono rari in Francia secondo gli specialisti, anche se il più recente risale al novembre 2019 nella Drôme-Ardèche.

“In media, ce n’è uno ogni 10 anni nella capitale francese”, afferma Jerome Vergne, sismologo dell’Istituto per la Terra e l’Ambiente di Strasburgo.