La divisione giochi di Sony acquista Valkyrie Entertainment, il produttore di giochi “God of War”.

La divisione videogiochi di Sony Corp. Venerdì ha annunciato di aver accettato di acquistare lo sviluppatore di “God of War” Valkyrie Entertainment per un importo non divulgato al fine di potenziare i PlayStation Studios.

Questo accordo segna la quinta acquisizione di Sony Interactive Entertainment quest’anno, dopo l’acquisizione di Nixxes Software, sviluppatore di Housemarque, Bluepoint Games e “Returnal” Firesprite.

Le persone si sono rivolte ai videogiochi per l’intrattenimento durante i blocchi dello scorso anno, innescando un boom che deve ancora rallentare nonostante la riapertura delle scuole e l’allentamento delle restrizioni COVID-19.

La Valkyrie di Seattle, che produce anche altri titoli popolari come “Twisted Metal” e “inFAMOUS” e ha anche lavorato al franchise “Forza Motorsport”, continuerà a guidare l’attuale team di gestione.

Hermen Hearst, direttore dei PlayStation Studios, ha dichiarato in un tweet https://twitter.com/hermenhulst/status/146936512823435268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1469367512823435268%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5wamp%5wmp%7%Ctwterm% 3 7Ctwcon%5urs%,2F2021%2F12%2 Sony acquisisce Guns Team Valkyrie Entertainment Valkyrie darebbe “contributi inestimabili” alle franchigie del dipartimento. (Segnalazione di Akash Sriram Bengaluru; Montaggio: Ramakrishnan M.)