Carrefour e Colruyt richiamano i prodotti: rilevati molti pesticidi

I prodotti vengono ritirati dalla vendita e i clienti devono restituirli al negozio.

colruyt ricorda “Duo di insalata di foglie di quercia” dal suo marchio Boni Selection per l’eccessiva presenza del pesticida clorpirifos osservata durante l’ispezione interna. Per lo stesso motivo, Carrefour chiama lattuga. Colruyt afferma che questo pesticida causa problemi di salute solo se consumato in grandi quantità.







Tuttavia, il gruppo, di concerto con Afsca, ha deciso di ritirare il prodotto dalla vendita e di invitare i clienti che lo hanno acquistato a restituirlo al negozio.

Il nome esatto del prodotto Colruyt è “Boni Selection Oak Leaf Salad Duo” 125g. La sua data di utilizzo (DLC) è 23/06/2022 e il suo numero articolo è 29259. È stato commercializzato tra il 17/06/2022 e il 21/06/2022 nei negozi Colruyt in Belgio e Lussemburgo.







“Lattuga” 150 grammi di Carrefour contiene un DLC ambientato il 02/06/2022 ed è commercializzato dal 13/06 al 20/06/2022.