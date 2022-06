I laptop Lenovo, MSI, HP …. devono inserire uno sconto fino a 500 euro

Fino al 19 luglio, i commercianti online offriranno in vendita diversi laptop durante i saldi dell’estate 2022. Giochi, domotica, intrattenimento, multimedia … Qualunque sia l’uso che desideri per il tuo nuovo dispositivo, lo troverai laptop Dotato di adeguate configurazioni ad un prezzo contenuto. Non riesci a selezionare le varie offerte? Ora scopri sei laptop da vendere.

I migliori laptop sul mercato in vendita

HP Pavilion 14-dv0026nf: 220€

Approfitta dei saldi estivi per regalarti un laptop HP, ideale per intrattenere con il suo schermo da 14″ o 35,6 cm. Dotata di un processore Intel Core i3 di 11a generazione, questa macchina ha 8 GB di RAM. Per salvare tutti i tuoi dati, avrai a disposizione 512 GB di spazio di archiviazione SSD. La batteria integrata di questo computer ti fornirà fino a 8 ore e 15 minuti di autonomia. Durante i saldi, troverai l’HP Pavilion 14-dv0026nf a soli € 529 da HP.

Lenovo Legion 5 15ACH6H: risparmia $ 500 su un laptop da gioco

Con un display FHD da 15,6 pollici, o 39,6 cm, il Lenovo Legion 5 è progettato per i giocatori. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz, combinata con la reattiva tastiera da gioco Legion TrueStrike, ti consente di agire velocemente. Dotato di 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, questo modello ha un processore AMD Ryzen 5600H. Immergiti nei tuoi giochi con l’introduzione della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Conta € 799,99 per offrire il Lenovo Legion 5 15ACH6H In vendita su Cdiscount.

Lenovo Ultrabook Ideapad 3 14ADA05: prezzo laptop sotto i 300 euro

Con un peso di soli 1,6 kg, Lenovo Ideapad 3 è un ultrabook che puoi portare ovunque. La RAM da 4 GB e lo spazio di archiviazione SSD da 128 GB ti consentiranno di svolgere facilmente le attività d’ufficio. Al centro del sistema troverai un processore AMD Ryzen 3. Con Windows 10S, questo modello ha uno schermo da 14 pollici o 35,56 centimetri. In occasione dei saldi di Darty, prendi il Lenovo Ultrabook Ideapad 3 14ADA05 a 429,99€. READ Google risolverà il funzionamento del monitoraggio degli annunci sui telefoni Android

MSI GF63 Thin 11SC-630XFR: gioca a meno di 700 euro

Con un processore Intel Core i5 di 11a generazione e una scheda grafica NVIDIA GTX 1650, il laptop MSI GF63 Thin è in grado di riprodurre i tuoi giochi preferiti. Approfitta di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, le dimensioni dello schermo di questo computer sono 15,6 pollici o 39,6 centimetri. L’MSI GF63 Thin 11SC-630XFR viene venduto senza sistema operativo ed è in vendita in Rue du Commerce al prezzo di 699,99 euro.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6: -23% di sconto

Lenovo Yoga Slim 7 Pro è dotato di un display touchscreen QHD da 16 pollici o 40,64 cm 2,5K. Lo chassis grigio di questo modello ospita un processore AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Per tutte le tue connessioni, puoi contare su Wi-Fi 6 veloce e Bluetooth 5.1. Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 gira su Windows 11 ed è attualmente in vendita su Fnac al prezzo di 999,99 euro.

HP Victus 16-d0206nf: -36% sul PC da gioco portatile

Con il suo ampio schermo da 16,1 pollici, o 40,9 cm, l’HP Victus 16-d0206nf è l’ideale per l’uso gaming. Un processore Intel Core i5, combinato con 16 GB di RAM, ti consentirà di giocare ai giochi più recenti. Questo laptop è dotato di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e la sua batteria ti darà fino a 7 ore e 15 minuti di autonomia. Da La Fnac troverai l’HP Victus 16-d0206nf in vendita a € 899,99 invece di € 1399,99. READ KoF 15 dévoile par surprise un nouveau personnage gratuit, Omega Rugal