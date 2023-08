Il nostro dossier – La salute dei bambini migranti: una popolazione vulnerabile

I bambini migranti rappresentano un gruppo di popolazione vulnerabile ed eterogeneo che in Francia conta circa 70.000 persone. Si trovano spesso in uno stato di vulnerabilità: sradicamento sociale, culturale e familiare, disturbi psicologici dei genitori, condizioni socioeconomiche instabili, scarso stato nutrizionale, immunologico e vaccinale, nonché il contesto epidemiologico critico del paese o dei paesi in cui risiedono . O da cui sono passati. Tutto ciò li espone a livelli più elevati di morbilità e mortalità rispetto ai bambini non migranti. I loro problemi in ufficio sono quindi specifici e le risposte devono essere personalizzate. Come ti prendi cura di loro? Quale valutazione iniziale dovrebbe essere fatta e quali primi passi dovrebbero essere compiuti con un bambino migrante?

