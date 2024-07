Crescere una scimmia come un bambino? Esperienza terrificante

AI cani non fanno i gatti, questo è un fatto noto. Ma gli uomini possono trasformarsi? Scimmie Negli uomini? Tuttavia, questo è ciò che hanno detto due scienziati americani che hanno voluto dimostrare che l’istruzione è più potente di quanto volessero credere Genetica. Ma questa strana esperienza si rivoltò contro di loro.

All’inizio degli anni ’30, Winthrop Kellogg, professore associato di psicologia all’Università dell’Indiana, con l’aiuto di sua moglie Louella, voleva determinare “l’influenza della natura e dell’educazione sul comportamento”. Per interessarlo, decise semplicemente di allevare un cucciolo di scimmia in condizioni simili a quelle di un bambino umano.

Il loro bambino è stato usato come cavia

Sembra che sia stato fortemente ispirato dalla famosa storia dei “Figli Lupo”, la storia delle due “ragazze selvagge” in India, 10 anni fa, che furono allevate da una famiglia di lupi e adottarono i lupi. Il comportamento di questi animali selvatici. Tuttavia, agli occhi della legge e dell’etica, non è possibile mettere volontariamente un bambino in osservazione tra gli animali selvatici.

Ma il dottor Kellogg crede fermamente nelle possibilità dell’esperimento. Quindi ha bisogno di trovare un bambino umano. Senza scrupoli riguardo alla cura dei figli, lui e la moglie decidono di usare il loro bambino come cavia. Il loro figlio, Donald, è nato il 31 agosto 1930.

Trovare una scimmia è più difficile. Innanzitutto, la coppia cerca gli oranghi. Ma per mancanza […] Per saperne di più