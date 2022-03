Qu’est-ce qu’une kilonova dont des rémanents viennent d’être détectés pour la première fois ?

Cela vous interressera aussi



[EN VIDÉO] Sursauts gamma : des collisions d’étoiles a neutroni illuminanti l’Univers Les sursauts gamma sont les évènements les plus lumineux de l’Univers dans le domaine des ondes éelectromagnétiques. On peut en osservatore un par jour en moyenne sur la voûte celeste et ils surviennent dans des galaxies lointaines. Il en esiste a due tipi, le corti e le lunghe. Cette video esplicativo della natura dei campi di Sursauts.