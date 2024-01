Al-Ittihad: Fede Lessen è uscito dal campo in barella, domenica contro l'Anderlecht ci sarà McAllister

La foto è passata un po' inosservata a causa del sentimento di qualificazione. Alla fine della partita, pochi secondi prima del fischio finale e della vittoria dell'Al-Ittihad sull'Anderlecht, Fedi Lessen si è infortunato alla spalla durante il duello finale. Mentre i suoi compagni di squadra festeggiavano la qualificazione per le semifinali della Coppa del Belgio, il 20enne belga è rimasto a terra prima che lo staff medico si prendesse cura di lui.

Lessen non ha potuto godersi questi momenti di gioia mentre ha lasciato il campo direttamente… prima di lasciare il campo in barella diretto all'ospedale. Anche se non si conosce ancora la diagnosi esatta, è già certo che il giocatore resterà fuori per almeno dieci giorni.

L'indisponibilità di Fedde Leysen è una pessima notizia per l'Etihad che nei prossimi giorni potrebbe avere una difesa fulminante. Perché c'è anche il caso di Kevin McAllister da gestire. L'argentino è stato escluso giovedì sera e non ha ancora ricevuto la proposta di sospensione che dovrebbe arrivare la prossima settimana. McAllister sarà quindi presente domenica contro l'Anderlecht. Martedì comparirà davanti alla commissione disciplinare e quindi martedì sera si conoscerà la sua punizione.

Mac Allister era rosso dopo mezz'ora di gioco.

Se la federazione deciderà di presentare ricorso contro questa squalifica, McAllister potrà giocare mercoledì contro l'RWDM e sarà squalificato sabato contro il Genk. Se la federazione accetterà la sanzione, l'argentino sarà squalificato contro il Molenpecoa. Un dilemma per il club che teoricamente può contare solo su due difensori centrali per il derby di Bruxelles, Christian Burgess e Ross Sykes. Perché alle assenze di Lessin e Mac Allister bisogna aggiungere quella di Koki Machida, che mercoledì pomeriggio giocherà gli ottavi di finale della Coppa d'Asia. A meno che la dirigenza non sia attiva dietro le quinte di tanto in tanto per ingaggiare un nuovo difensore centrale, non sarà molto data la probabile lunga assenza di Lessen.