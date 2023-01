Calciomercato (22/01): Antonio Conte presto sul mercato?

– 14:25: Antonio Conte lascerà il Tottenham quest’estate, secondo Sky Sports Italia. Il tecnico italiano non dovrebbe prolungare il suo contratto soprattutto a causa della mediocre stagione della sua squadra.

14:15: Francoforte vuole continuare Randall Collor Ad ogni costo. Marcus Kroch, direttore sportivo del club, ha confermato che il nazionale francese “deve restare a lungo, ha ampi margini di sviluppo. Contiamo su di lui per questa stagione e per la prossima… anche se l’offerta di 100 milioni euro si presenta.”

– 13:40: Per sopperire all’eventuale partenza di Zaniolo, la Roma si interessa a lui Giudice Ziech secondo La Gazzetta dello Sport. Autore del fantastico Mondiale con il Marocco, il suo status al Chelsea resta invariato.

– 13:15: A seconda Giornale quotidianoE Hosseinzadeh Potrebbe già lasciare Charleroi, 6 mesi dopo il suo arrivo. Unione e indipendenza saranno nelle file dell’attaccante iraniano in particolare.

– 12:45: Nicola Zaniolo Interessante. Nella mattinata di domenica, Foot Mercato ha riportato l’interesse del PSG per il centro Roma. Ma i parigini non sono subito soli visto che anche il Tottenham sta trattando un prestito dell’italiano con opzione di riscatto. Gli Spurs potrebbero anche includere uno dei loro giocatori in uno scambio.

Il Tottenham sta discutendo un possibile contratto di prestito per Nicolo Zaniolo, inclusa un’opzione di acquisto: la Roma vuole solo offerte permanenti così come sono. 🚨⚪️ #THFC Sono anche disposti a offrire al Tottenham un giocatore come parte dell’affare: la Roma vuole un compenso di 35/40 milioni di euro. pic.twitter.com/cIxTcCMTlT – Fabrizio Romano 22 gennaio 2023

– 12:15: Partenza nei pressi di Eupen. australiano Giacomo Jego, arrivato lo scorso inverno dall’Aris Thessaloniki, lascerà l’Eastern Townships per l’Hibernian FC in Scozia. L’Edinburgh FC è attualmente al sesto posto nella Scottish League. In questa stagione, il centrocampista ha giocato 15 partite per la Panda.

– 12:00: È ufficiale: Craig Dawson Lascia il West Ham per il Wolverhampton. I Wolves hanno pagato 3,8 milioni di euro per il 32enne difensore centrale, ingaggiato fino a giugno 2025.

– 11:35: Non è una sorpresa, Sebastiano Esposito Non dovrebbe più giocare nell’Anderlecht. Ma L’aggressore sta per trovare una nuova casa In Italia. Così i Move si sarebbero sbarazzati di lui dopo un prestito disastroso.

– 11:30: il Chelsea è nel bel mezzo di una crisi di bulimia quest’inverno! Dopo aver visto la prima offerta di acquisto da 64 milioni di euro Musa Caicedo Il Brighton ha rifiutato e i Blues erano pronti a tornare alla carica secondo Specchio giornaliero. Secondo il tabloid inglese, i londinesi stanno preparando una seconda offerta da 74 milioni di euro per colui che poco più di un anno fa giocava ancora a Beerschot.

– 11:00: a seconda Giornale quotidianoTrasferimentoEdoardo Sobol Da parte di Strasburgo è solo questione di tempo. L’ucraino dovrebbe sottoporsi alla visita medica lunedì, prima di entrare nel sedicesimo campionato del campionato francese.

10:35: Molti club vorrebbero accogliere i giovani Facendo Pellistri prestare. Il Manchester United deve ancora decidere se questa sia una possibilità, ma secondo Fabrizio Romano, il Valencia è ansioso di poter ricevere in prestito il nazionale uruguaiano.

– 10:15: Vincent Kompany continua il suo shopping in Pro League. dopo Coinvolgi Ameen Al-Dakhil Questo inverno, Burnley sta per completare il trasferimento Lyle FosterL’attaccante del Westerlo. per me Giornale quotidianoil leader del torneo sarà disposto a pagare 7 milioni di euro più 3 bonus aggiuntivi per le prestazioni del Sudafrica, titolare di 8 gol e 4 assist dall’inizio della stagione con il Campenois.

– 10:05: Una delle scoperte della Coppa del Mondo del Marocco può cambiare l’aria. In effetti, secondo le informazioni di mercato dei piediL’attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri Il fallimento dell’OGC Nice Plan B sarà archiviato HallMovie. Con l’interesse per le squadre della Premier League, la squadra di Aiglon ha difficoltà a reclutare l’attaccante del Lorient e potrebbe rimanere dietro al marocchino.

– 10:00: secondo il quotidiano svedese sportbladetAIK Solna sta per firmare Vittorio Pescatore. Il danese ha subito diversi infortuni negli ultimi mesi e non è più considerato una pedina principale ad Anversa, dovendosi accontentare di qualche briciola in campionato.

– 9:45: L’Inter cerca un sostituto a Milan Skriniar. Lo slovacco parte per il Paris Saint-Germain e rifiuta di prolungare il contratto con i nerazzurri. Una posizione che ha profondamente risentito i vertici del club. Ho deciso di attivare diversi percorsi per sostituire le pistole. secondo La Gazzetta dello Sporti due nomi citati saranno from Giorgio Scalvini (Atlanta) e altri Thiago Diallo (notte).

9:30: Dopo Dopo aver reclutato Leandro Trossard, L’Arsenal non intende interrompere la finestra di trasferimento. per me serie BI Gunners sarebbero disposti a esercitare la loro opzione da 60 milioni di euro Martin ZubemendiCentrocampista della Real Sociedad. Ma il giocatore preferirebbe finire la stagione al club basco prima di un possibile cambio d’aria.

– 9:00: dopo che Dean Henderson si è infortunato al tendine del ginocchio, il Nottingham sta cercando un nuovo portiere per sostituirlo. Il promotore potrebbe essere interessato Keylor Navas, in panchina al Paris Saint-Germain. Anche Leicester e Bournemouth sono stati citati come futuri home port. Il costaricano vuole lasciare il club francese ma i due club non si sono ancora accordati di conseguenza Mondo dello sportprecisando che Christophe Galtier non ha ancora autorizzato la partenza del transatlantico di Donnarumma.

Finestra di trasferimento invernale del Belgio 2023: tutti i trasferimenti dai club della Pro League